【DSE放榜2019】改JUPAS、上訴、撲學位　放榜周十大須知一文看清

2019年香港中學文憑試（DSE）今日（10日）放榜。《香港01》整合考評局、學友社指南、聯招網站的有用資訊，讓考生們未雨綢繆，順利度過放榜大日子。
（資料圖片／梁鵬威攝）
貼士一：留意成績通知書個人資料
♦ 學校考生須返回就讀的學校領取「成績通知書」；而自修生的「成績通知書」會以平郵方式寄出，預計最早會於7月10日收到，自修生亦可於早上7時起於「香港中學文憑考試網上服務」查閱成績
♦ 收到「成績通知書」後，先核對印載的個人資料是否正確
♦ 若有疑問應即時向學校查詢，或與考評局公開考試資訊中心（電話：3628 8860）聯絡
貼士二：惡劣天氣訊息
如放榜日遇上惡劣天氣，考評局會作出特別安排，請留意考評局網頁、文憑試手機APP、電視和電台的相關公布。
貼士三：覆核成績
若認為成績跟預期落差較大，可考慮在成績發放後五個曆日內提出申請積分覆核及/或重閱答卷。
♦ 學校考生須透過學校遞交申請，而自修生則可自行透過「香港中學文憑考試網上服務」申請，截止日期為7月15日
♦ 學校及自修生遞交申請時，考評局會即時透過電郵向考生發出繳費單，考生須於指定日期內繳費。
貼士四：考生支援服務
公開考試資訊中心及灣仔辦事處櫃台將延長服務時間，處理各項申請及查詢。
貼士五：制訂不同分數的出路計劃
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文憑試成績基本要求
|本地出路選擇
|44333
|具競爭力的學位課程（資助為主）
|33222
|學位課程（資助或自資）、副學位課程（資助為主）
|22222
|副學位課程（資助或自資）
|11222至22222
|文憑課程／中六重讀
|中六畢業或以下
|職業訓練局（職訓局）基礎文憑及職專文憑／毅進文憑／學徒訓練計劃／基他進修機構證書課程／就業
注：底線為中文及英文科成績
資料來源：學友社《出路指南2019》
貼士六：留意大學聯招變化
學友社學生輔導顧問吳寶城表示，今年大學聯招的課程及收生有較多變化，同學應多加注意。今年新課程或課程重組較多，即使原有課程的學額也有變化，同學可有更多不同課程選擇，但課程的過往收生參考價值亦隨之變動，同學可因應「博前穩後」的原則，選一兩個十分感興趣的課程試放在第一、二志願。
今年多家院校明確公布彈性收生安排，港大及中大部分課程的成績計算機制亦有變動，於DSE取得 5、5*及 5**等級，將分別換算為 5.5、7 及 8.5 分。
吳寶城估計，今屆DSE考生減少約3000人，預料入讀大學的分數會輕微降低1分，即約18分。
|7月
|10日
|考評局公布2019年度DSE成績
|11至13日
|申請人可在個別指定時段內於JUPAS帳戶修改課程選擇
|26日（上午9時）
|於JUPAS帳戶公布殘疾申請人特別考慮的結果
|8月
|5日（上午9時）
|於網上公布正式遴選結果
|6日（下午5時）
|獲得正式遴選取錄資格的申請人繳交留位費的最後限期
|7日
|考評局公布DSE成績覆核結果
|22日（上午9時）
|於JUPAS帳戶公布第二輪補選結果（如適用）
資料來源：JUPAS網頁
貼士七：即日「撲學位」──自資院校報名日程
|院校
|報名日期
|面試/筆試安排
|職業訓練局旗下院校，如香港高等教育科技學院（THEi）、香港專業教育學院（IVE）及香港知專設計學院（HKDI）
|7月10日至15日
|須面試
|香港樹仁大學
|7月10日至17日
|須面試
|香港恒生大學
|
7月10日至8月31日
首輪取錄：7月15日中午
|部分課程須筆試
或面試
|香港浸會大學持續教育學院
|7月10日至8月9日（額滿即止）
|須面試
|明愛專上學院
|7月10至13日及15日
|須面試
|珠海學院
|
7月10日至8月31日
第一階段確認手續：7月16日中午12時
|須面試
|東華學院
|7月10至12及15日
|須面試
|香港大學附屬學院（HKU SPACE）
|
7月10至12日（首輪）
8月5至6日（次輪）
|須面試
|香港理工大學香港專上學院（HKCC）
|7月10日（只可申請剩餘學額）
|須面試
|香港浸會大學電影學院
|即日起至8月15日（額滿即止）
|須面試及筆試
|香港浸會大學國際學院
|7月2至3日、7月6日、7月8日至8月6日（額滿即止）
|須面試
|香港中文大學專業進修學院（CUSCS）
|7月10、11至13、15至19日、8月5至6日
|須面試
貼士八：放榜日必備文件及注意事項
．身份證等身份證明文件
．文憑試成績單（正副本多份）
．專上院校有條件取錄通知書（如有）
．高中成績表（有家長簽署，正副本多張）
．學生學習概覽（SLP）（正副本多份）
．比賽／活動證書，或列印聯招
．「比賽／活動的經驗及成就」（OEA）部分（正副本多份）
．推薦書（如有） （正副本多張）
．學生證件照片（12張起，部分先貼雙面膠紙）
．手提電話／平板電腦（有足夠電量及帶備充電裝置）
．文具（如：原子筆、記事簿、文件夾、膠水、萬字夾、塗改液）
．足夠金額的八達通卡、輔幣（車資）
．足夠現金及提款卡（報名費、膳食）
．清水、乾糧、手帕、紙巾
．雨具／防曬衣物／扇
．合適衣著、髮式及儀容
資料來源：學友社《出路指南2019》
貼士九：輔導熱線
|機構
|電話
|學友社放榜輔導熱線（38條熱線）
|2503 3399
|青協升學輔導專線
|2777 1112
貼士十：自資副學位及學士學位的抉擇