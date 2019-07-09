【DSE放榜2019】改JUPAS、上訴、撲學位　放榜周十大須知一文看清

2019年香港中學文憑試（DSE）今日（10日）放榜。《香港01》整合考評局、學友社指南、聯招網站的有用資訊，讓考生們未雨綢繆，順利度過放榜大日子。

（資料圖片／梁鵬威攝）

貼士一：留意成績通知書個人資料

♦ 學校考生須返回就讀的學校領取「成績通知書」；而自修生的「成績通知書」會以平郵方式寄出，預計最早會於7月10日收到，自修生亦可於早上7時起於「香港中學文憑考試網上服務」查閱成績

♦ 收到「成績通知書」後，先核對印載的個人資料是否正確

♦ 若有疑問應即時向學校查詢，或與考評局公開考試資訊中心（電話：3628 8860）聯絡

貼士二：惡劣天氣訊息

如放榜日遇上惡劣天氣，考評局會作出特別安排，請留意考評局網頁、文憑試手機APP、電視和電台的相關公布。

貼士三：覆核成績

若認為成績跟預期落差較大，可考慮在成績發放後五個曆日內提出申請積分覆核及/或重閱答卷。

♦ 學校考生須透過學校遞交申請，而自修生則可自行透過「香港中學文憑考試網上服務」申請，截止日期為7月15日

♦ 學校及自修生遞交申請時，考評局會即時透過電郵向考生發出繳費單，考生須於指定日期內繳費。

貼士四：考生支援服務

公開考試資訊中心及灣仔辦事處櫃台將延長服務時間，處理各項申請及查詢。

貼士五：制訂不同分數的出路計劃

文憑試成績基本要求 本地出路選擇 44 333 具競爭力的學位課程（資助為主） 33 222 學位課程（資助或自資）、副學位課程（資助為主） 22 222 副學位課程（資助或自資） 11 222至 22 222 文憑課程／中六重讀 中六畢業或以下 職業訓練局（職訓局）基礎文憑及職專文憑／毅進文憑／學徒訓練計劃／基他進修機構證書課程／就業 注： 底線 為中文及英文科成績 資料來源：學友社《出路指南2019》

貼士六：留意大學聯招變化

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，今年大學聯招的課程及收生有較多變化，同學應多加注意。今年新課程或課程重組較多，即使原有課程的學額也有變化，同學可有更多不同課程選擇，但課程的過往收生參考價值亦隨之變動，同學可因應「博前穩後」的原則，選一兩個十分感興趣的課程試放在第一、二志願。

今年多家院校明確公布彈性收生安排，港大及中大部分課程的成績計算機制亦有變動，於DSE取得 5、5*及 5**等級，將分別換算為 5.5、7 及 8.5 分。

吳寶城估計，今屆DSE考生減少約3000人，預料入讀大學的分數會輕微降低1分，即約18分。

文憑試及聯招重要日程 7月 10日 考評局公布2019年度DSE成績 11至13日 申請人可在個別指定時段內於JUPAS帳戶修改課程選擇 26日（上午9時） 於JUPAS帳戶公布殘疾申請人特別考慮的結果 8月 5日（上午9時） 於網上公布正式遴選結果 6日（下午5時） 獲得正式遴選取錄資格的申請人繳交留位費的最後限期 7日 考評局公布DSE成績覆核結果 22日（上午9時） 於JUPAS帳戶公布第二輪補選結果（如適用） 資料來源：JUPAS網頁

貼士七：即日「撲學位」──自資院校報名日程

院校 報名日期 面試/筆試安排 職業訓練局旗下院校，如香港高等教育科技學院（THEi）、香港專業教育學院（IVE）及香港知專設計學院（HKDI） 7月10日至15日 須面試 香港樹仁大學 7月10日至17日 須面試 香港恒生大學 7月10日至8月31日 首輪取錄：7月15日中午 部分課程須筆試

或面試 香港浸會大學持續教育學院 7月10日至8月9日（額滿即止） 須面試 明愛專上學院 7月10至13日及15日 須面試 珠海學院 7月10日至8月31日 第一階段確認手續：7月16日中午12時 須面試 東華學院 7月10至12及15日 須面試 香港大學附屬學院（HKU SPACE） 7月10至12日（首輪） 8月5至6日（次輪） 須面試 香港理工大學香港專上學院（HKCC） 7月10日（只可申請剩餘學額） 須面試 香港浸會大學電影學院 即日起至8月15日（額滿即止） 須面試及筆試 香港浸會大學國際學院 7月2至3日、7月6日、7月8日至8月6日（額滿即止） 須面試 香港中文大學專業進修學院（CUSCS） 7月10、11至13、15至19日、8月5至6日 須面試

貼士八：放榜日必備文件及注意事項

．身份證等身份證明文件 ．文憑試成績單（正副本多份） ．專上院校有條件取錄通知書（如有） ．高中成績表（有家長簽署，正副本多張） ．學生學習概覽（SLP）（正副本多份） ．比賽／活動證書，或列印聯招 ．「比賽／活動的經驗及成就」（OEA）部分（正副本多份） ．推薦書（如有） （正副本多張） ．學生證件照片（12張起，部分先貼雙面膠紙） ．手提電話／平板電腦（有足夠電量及帶備充電裝置） ．文具（如：原子筆、記事簿、文件夾、膠水、萬字夾、塗改液） ．足夠金額的八達通卡、輔幣（車資） ．足夠現金及提款卡（報名費、膳食） ．清水、乾糧、手帕、紙巾 ．雨具／防曬衣物／扇 ．合適衣著、髮式及儀容 資料來源：學友社《出路指南2019》

貼士九：輔導熱線

機構 電話 學友社放榜輔導熱線（38條熱線） 2503 3399 青協升學輔導專線 2777 1112

貼士十：自資副學位及學士學位的抉擇