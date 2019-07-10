【逃犯條例】籲林鄭上連登聽青年聲音　學生代表：唔識可學梁振英

《逃犯條例》修訂惹起極大爭議，特首林鄭月娥昨日（9日）重提可與學生會面，惟指會面應沒有前設。然而，科大學生會外務副會長吳一鳴、浸會大學學生會會長方仲賢今日（10日）出席商台節目《在晴朗的一天出發》重申，要滿足兩大前設，包括承諾永不追究6月9日至7月1日之反修例運動抗爭者、特首林鄭月娥須向死者道歉；以及會面必須公開透明，除全體學界代表外，亦須包含其他界別之代表，並且必須有市民大眾以及傳媒在場，才會與林鄭月娥展開公開對話。 兩人又指，歡迎林鄭月娥以八大校監身分，與學生展開公開對話，惟對話必須公開、內容不能涉及《逃犯條例》的相關議題。吳一鳴又建議林鄭月娥要明白青年主流意見，可參考「連登討論區」。

浸會大學學生會會長方仲賢又指林鄭月娥是八大校監，與學生對話是需要的，惟對話必須為公開，而且對話主題及內容不能涉及任何《逃犯條例》的相關議題。（資料圖片）

沒回應民間訴求 對話將「毫無意義」

方仲賢表示，與林鄭見面的兩大前設是必須的，認為過去一連串抗爭活動需要「齊上齊落」，無論6月12日的衝突或7月1日衝擊立法會的抗爭行動，政府應對抗爭者永不追究，停止製造「白色恐怖」。方仲賢又指，林鄭月娥至今未有回應過「撤回」修例、成立獨立調查委員會等民間五大訴求，若在沒有任何前設下展開對話，對話將是「毫無意義」。

問及林鄭月娥任內位青年工作，方仲賢和吳一鳴均批評林鄭月娥「從來都沒有與青年人同行過」，更可能令青年工作變得更差。方仲賢續指，閉門會議不可能夠200萬人遊行更具代表性、或更易了解社會聲音，直言看不出閉門會議會有任何成果。

林鄭可以「八大」校監身分和學生對話

方仲賢又指林鄭月娥是八家資助大學的校監，與學生對話是需要的，惟對話必須為公開，而且對話主題及內容不能涉及任何《逃犯條例》的相關議題。他解釋擔心被指「搞分化」的原因，他舉例2014年佔中學聯事件，以及學界五子與政府對話後，議題最終亦無疾而終，認為即使現在展開對話亦是沒用的。

科大學生會外務副會長吳一鳴認為林鄭月娥要明白青年主流意見，只要上社交媒體、參考「連登討論區」等，均可了解青年意見。（資料圖片）

政府要了解年青人意見 不能再以「老」作藉口

吳一鳴承認公開對話的門檻高，惟他認為過去看不出林鄭月娥就對話，或回應民間訴求有任何誠意，又指社會聲音是十分清晰。他認為政府現時沒缺乏溝通平台，若應邀展開閉門會議，容易造成分化，不希望造成大專學界代表群眾談判的形象。吳一鳴強調學界是站在抗爭者一方，所以對話必須為公開透明，不同階層，尤其傳媒亦必須在場。

被問及會否進入青年發展事務委員會，兩人均表示不會加入，吳一鳴認為林鄭月娥要明白青年主流意見，只要上社交媒體、參考「連登討論區」等，均可了解青年意見，又指若不明白，可參考經常在facebook出帖的前任特首梁振英。他認為現今21世紀，政府要了解年青人意見，不能再以「老」作藉口，亦不能再只靠公開對話，莫視年青人訴求。