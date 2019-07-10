【DSE放榜2019】觀塘瑪利諾首誕狀元　從來無補習試前每日打機

今屆中學文憑試（DSE）有12名考獲7科5**的狀元， 來自觀塘瑪利諾書院的杜焯賢，是該校自文憑試改革以來第一位狀元。杜焯賢來自單親家庭，與任職護理員的母親同住，他指媽媽一直對自己管束少，多年來都採取自由、放任方式管教，讓他可盡情做自己想做的事。他透露，自己從未補習，而且考文憑試前每日會花1至2小時打機，強調溫習貴精不貴多。 他透露，小時候曾因經常不刷牙導致蛀牙，立志成為牙醫，並分享指自己曾感受蛀牙痛楚困擾，明白注重牙齒健康的重要性。

來自觀塘瑪利諾書院的杜焯賢（中），成為該校自文憑試改革以來第一位狀元。（羅君豪攝）

杜焯賢在修讀物理、化學、企業、會計與財務概論，在中、英、數、通識亦獲得獲得5**佳績，他指收到成績單時十分激動，需要花五分鐘平復心情，對自己成為狀元感到意外。

從不補習 溫習最緊要「貴精不貴強」

雖然取得佳績，但杜焯賢指自己從來沒補習，在考試前亦沒有過度操練，全因他強調學習應「貴精不貴多」，最重要是練習質素，又透露自己如果連續溫習3至4小時會頭昏腦脹，故每日大概只會花1至2小時完成練習。

獲傑出成績背後，狀元亦喜歡「打機」。杜焯賢提到，自己考文憑試試前每日會花1至2小時打機，但在考試期間會節制減少至每日只玩1至2回合，他認為「打機」有助舒壓。

來自單親家庭的杜焯賢（左），感激母親採取自由、放任的管教方式，讓他可盡情做自己想做的事。（羅君豪攝）

通識令同學變激進 對說法有保留

談到最不喜歡的科目，杜焯賢坦言是通識科，中四時因為不習慣科目模式而略有微言，又透露曾通宵達旦完成通識獨立專題探究，認為工作量太大，全靠老師的堅持和鼓勵，才有今天的成績。

被問到社會上有聲音認為通識科令同學想法變得激進，杜同學對說法有保留。他認為通識科的內容涵蓋多元的議題，例如全球化等等；課程亦客觀持平、具正反討論，讓同學了解社會不同的聲音，強調通識科為同學擴闊視野，有保留價值。

不過，他提到應考時答卷速度最令人困擾，因為通識卷要求答題字數要求太高，每次他只能勉強完成。他認為，不少同學在通識科失手，並非因為表現不佳，只因未能寫盡自己所想令「同學幾灰心」。杜強調，考試制度是最大問題，答題字數要求造成不公，希望考評局日後可改善制度。

《逃犯條例》修訂自6月掀起風波，杜焯賢指，當時因忙於考試而減少留意社會議題，故對《逃犯條例》具體內容一知半解，不敢漠然評論，但亦提到曾參與7.1遊行，到現場觀察市民的情緒及訴求。

對於有示威者衝擊立法會，他認為此行動是市民用作表達對政府強硬態度的不滿，但在行動的成效及示威者承擔的法律風險上有斟酌的空間，政府應反思為何會逼使年青人走上街頭。杜同學又提到對特首林鄭月娥以「壽終正寢」、「暫緩」等字眼不解，不明白既然所謂「暫緩」等同「撤回」，為何不直接回應，認為政府應多聽民意。