【DSE放榜2019】皇仁書院誕超級狀元　盼留港攻讀醫科

DSE文憑試今日（10日）放榜，今屆共有12名考生為7科5**狀元，包括9男3女。皇仁書院今屆誕生一名考獲七科半5**超級狀元，並有一名考獲6科5**的榜眼曾冠霖及5科5**的陳嘉堯 超級狀元余曉逸稱希望留港讀醫，惟暫時未決定選擇哪間大學。面對近日修訂《逃犯條例》掀起爭議，他認為社會民意清晰，特首林鄭月娥應回應民意；對於特首指修訂《逃犯條例》已「壽終正寢」，余曉逸認為字眼屬強力用詞，估計或因林鄭面對壓力。

皇仁書院今屆誕生一名考獲七科5**超級狀元，為余曉逸。（黃寶瑩攝）

考獲七科5**超級狀元余曉逸，除於四科主科考獲5**外，亦於化學、經濟、物理和數學延伸部分考獲5**。考獲佳績，他最想多謝父母，為他提供物質及精神上的支持。對於未來去向，他希望留在香港升讀醫科，但現時仍未決定於哪間大學修讀。

皇仁書院超級狀元為余曉逸（右二），並有考獲6科5**曾冠霖及5科5**陳嘉堯。（黃寶瑩攝）

超級狀元：林鄭月娥應回應民意

因應修訂《逃犯條例》掀起社會紛爭，余曉逸認為社會越來越不和諧，而大眾的共同訴求清晰，稱特首林鄭月娥應與年輕人溝通，並回應民意。對於林鄭月娥日前稱條例已「壽終正寢」，余曉逸認為字眼屬強力用詞，估計或因林鄭面對壓力，而不用特別用字。他又不認同通識科為洗腦，認為科目是「講事實多」。

▼2019年文憑試狀元▼

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根據考評局公布的考試數據。今屆有47,005名日校考生及7,854名自修生，而考獲「33222」學士學位基本收生要求的日校考生有19,676人，佔總日校考生人數42.1%。