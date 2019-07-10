已「壽終正寢」港深西部鐵路　粵規劃重提擬翻生　團體憂變大白象

廣東省政府近日公布《粵港澳大灣區建設三年行動計劃（2018-2020年）》，當中披露與香港合作推動連接本港赤鱲角機場至深圳寶安國際機場的港深西部快速軌道的論證和規劃建設，令這條港府早年認為造價太高、效益低，已「壽終正寢」的千億鐡路計劃或會「翻生」。

運輸及房屋局於2014年發表《鐵路發展策略2014》，提到港深西部快速軌道的概念方案，包括三個部分：1.連接香港國際機場和深圳寶安國際機場的主線；2.連接深圳西部﹙前海﹚及新界西北﹙洪水橋﹚的跨界支線；以及3.連接新界西北﹙屯門南﹚及北大嶼山﹙小蠔灣﹚的本地支線。



當年港府因成本逾千億擱置計劃

惟當局認為建造一條海底鐵路隧道涉及複雜的技術限制，建造成本預計超過1,100億港元﹙按2013年價格計算﹚。而來往香港與深圳機場轉機的乘客量需求不大，根據顧問計算，項目的財務及經濟回報率將會是負數。時任運房屋局局長張炳良當時提到，否決興建港深西部快速軌道是因為成本太貴，1100億造價已相等於擬建七個新鐵路項目的造價總和。

港府當年提出港深西部快軌的初步概念方案，但最後因成本太貴、效益低而擱置方案。(鐵路發展策略2014)

然而，廣東省政府近日公布《粵港澳大灣區建設三年行動計劃（2018-2020年）》，當中披露「與香港合作推動深港西部快速軌道的論證和規劃建設」，令這項千億工程或「翻生」。

《粵港澳大灣區建設三年行動計劃（2018-2020年）》提到與香港合作推動深港西部快速軌道的論證和規劃建設。

本土研究社促港府清楚交代

本土研究社成員楊夏至表示，除今次大灣區行動計劃重提擬建港深西部快速軌道外，深圳市政府亦將快軌項目列入交通「十三五」規劃，從多方面跡象可見，中國政府對興建快軌仍未「死心」。



他質疑快軌項目早年因造價太高已遭港府擱置，如今項目放在「大灣區」的名目下就可以突然變得財政上可行?他憂慮項目變成跨境大白象工程，促請運房局清楚交代，港府到底是懵然不知地「被規劃」，還是與中國政府暗中合作，共同蒙騙香港市民?「港府管治威信已好低，應有一個好清晰承諾俾公眾」。