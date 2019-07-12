【白色強人】引入海外醫生？私家醫院聯會主席何兆煒：應兼顧質素

無綫電視話題劇集《白色強人》今晚（12日）播出大結局，這套劇令不少普羅市民都關注香港醫療資源問題。本港醫護人手不足，早前就放寬海外醫生來港執業議論紛紛，香港私家醫院聯會主席、前醫管局行政總裁何兆煒接受《香港01》專訪提到，「若果原則好多，但設計得唔到takers（申請者），即係達唔到目的，希望有一個方法可達到目的又不違反原則。」何又提到不應為數字犧牲醫生質素保證。 民主黨立法會議員黃碧雲提出仿傚新加坡模式，指定院校畢業生可免試來港執業；民建聯立法會議員蔣麗芸則提出海外醫生在醫管局工作五年可豁免執業試。

香港私家醫院聯會主席何兆煒接受《香港01》專訪稱，原則上香港市民不會反對外來醫生的門檻和本地醫生相同，只是執行上是否有證據。（余俊亮攝）

若果原則好多，但設計得唔到takers（申請者），咁就達不到目的！ 香港私家醫院聯會主席何兆煒

立法會議員分別提出方案，希望可放寬海外醫生引入，同時希望保持醫生質素，方案引發爭議，有醫生認為執業試不可豁免，否則難以保證醫生質素；香港中文大學副校長霍泰輝接受團結基金訪問時，就曾提到執業試要求專科醫生要把醫科生分6年考的試，一次過考核，直言即使自己去考，亦會「肥佬」。

何兆煒笑稱，事件十分敏感，未有提及個人想法，但他希望市民明白專業自主的原則，「唔應該為數字犧牲質素保證」，希望香港就容許甚麼質素的醫生行醫有共識。

執業試及格人數上升

「若果原則好多，但設計得唔到takers（申請者），咁就達不到目的！」何兆煒希望有一個方法可達到目的，又不違反原則。他又表示，翻看醫委會的統計數年，每一年由一次執業試增至兩次，當中及格人數亦有上升。

執業資格試分為三部分，比較1996年及2018年資料，專業知識考試及格率由7%升至34%、醫學英語技能水平測驗及格率由63%升至82%，臨床考試合格率由30%升至46%。但他提到，亦要視乎執業試增加的數目是否足夠、醫委會執業試的水準是否和醫學生一樣、是否有公布相應準則等，「原則上香港市民唔會反對，外來醫生嘅門檻同本地醫生一樣，只係執行上係咪有證據。」

醫護人手不足，何兆煒直言人手難以追上需求。（資料圖片）

醫生質素固然重要，何兆煒提到專業自主需要被尊重及維繫，但他同時亦提醒醫學界不應一成不變，要理解社會的看法，除照顧醫學界的利益外，亦應以大眾利益為依歸。

醫護人手難以追上需求

何兆煒在1999年至2005年任職醫管局行政總裁，現任聖保祿醫院醫務總監，談到醫護人手，他亦坦言難以判斷，「憂慮唔係無理由，但實際影響多大，不易去判斷。」何兆煒透露，過去經常和由公立轉到私家醫院工作的醫生聊天，他們離開的原因有人事、升遷、工作量等等原因。

何兆煒表示，即使兩所大學醫學院增加醫科學額，但要應付人口老化、科技變化、內地需求等，醫護人手難以追上需求，他更提到「就算你計劃幾好都好，有一點我哋無辦法控制，就係訓練專科醫生要好耐時間。」他同時指出，在私家醫院工作不一定和舒適掛勾，「我見到有啲醫生嚟咗私家仲辛苦咗！」

香港政府在2002/03年度以經濟不景為由削減醫科生學額，由原本約330個減至250個，相隔7年，2009/10年度才逐步增加學額至320個，至2012/13年度加至420個，至2016/17年加至470個醫科學額。在2019/2020年起，醫科生學額增至530個，料於2024/25年度畢業。