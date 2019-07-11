港大醫學院研究：港人近月抑鬱比率達9.1%　梁卓偉：已屬「疫症」

香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院今日（11日）公布一項精神健康調查，發現今年的6月至7月港人疑似抑鬱症的比率上升至9.1%，較2014年佔領中環運動期間的比率5.3%高，亦遠高於2011年至2014年間的1.3%；潛在自殺想法方面，亦由佔中時的3.6%上升至近日的4.6%。 港大醫學院院長梁卓偉形容在流行病學而言，是「精神健康因嚴重社會事故的疫症」，但未必有有效疫苗，社會應要聆聽及理解年輕人的聲音。

港大研究結果顯示6月至7月受訪者有疑似抑鬱症的比率上升至9.1%，較2014年佔中期間的比率5.3%高，港大醫學院院長梁卓偉形容在流行病學而言，是「精神健康因嚴重社會事故的疫症」。（陳倩婷攝）

港大研究團隊在2009年起開展「愛 + 人：賽馬會和諧社會計劃」，隨機抽樣收集逾萬人成年香港人的抑鬱症狀及自殺念頭，並以隊列追蹤方式追查，至今年6月22日至7月7日期間，電話訪問1,269名同一組別人士，得出研究結果。

結果顯示，6月至7月受訪者有疑似抑鬱症的比率上升至9.1%，較2014年佔中期間的比率5.3%高，亦遠高於2011年至2014年間的基線水平1.3%；另外，在潛在自殺念頭方面，6月至7月的比率由佔中期間的3.6%上升至近日的4.6%，亦較佔中前的1.1%增加3個百分點。

港大醫學院院長梁卓偉指，選擇在現時公布研究結果，是由於疑似抑鬱症狀比率的上升令人擔憂，而近日有很多的「令人掛心嘅事件」，亦看不到衝突會於幾時完結。

他又形容在流行病學而言，今次已是「精神健康因嚴重社會事故的疫症」，但與其他疾病不同的是，流感尚有特敏福可服用，但現時未必有有效疫苗或藥物解決問題，他認為社會應要聆聽及理解年輕人的聲音。