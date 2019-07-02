【立法會衝擊】長期看新聞直播感不安　醫生籲感抑鬱、驚恐應暫停

七一回歸日，有反對修訂《逃犯條例》的示威者衝擊立法會玻璃，後衝入立法會示威。由昨天下午約一時起，至七月二日凌晨為止，不同傳媒都不時直播現場的畫面，觀看的市民除了不斷看到衝擊畫面，亦一直留意畫面中會否隨時出現警察與示威者的衝突，令部分人感到不安。 有精神科醫生指，長期留意衝擊等直播畫面，容易令人產生急性壓力反應，即使暫停觀看，也會不時想起該些畫面，並可能會發噩夢。醫生提醒，如果情緒低落至感到抑鬱、驚恐，就必須尋求專業人士的協助，也應暫停繼續瀏覽有關集會的資訊。此外亦可減少看新聞影片，改為閱覽文字式報道，相信可有助減低報道對心情的影響力。

精神科醫生麥永接就稱，長期留意住衝擊等直播畫面，容易令人產生急性壓力反應。 （資料圖片）

中文大學醫學院精神科教授李誠表示，一般而言，作為「觀察者」，常見的情緒包括心煩、易怒，思考兩極化，也會無奈、低落和哀傷，「覺得本來唔應該係咁，點解會變成咁？」加上社交媒體令各人吸收的資訊更為同化，與價值觀不同的人之間的距離就會日遠，當處於長期壓力下，就會影響睡眠，令人不能投入到生活中，「例如本身同小朋友講故事書，可能變成睇電視直播。」他指，大部分人都可回復日常生活，但如果本身有情緒病，就可能會引致復發。

留意身邊人是否說話悲觀、失眠、突消瘦十多磅

他指出，如果情緒低落至感到抑鬱、驚恐，感到無出路，就必須尋求專業人士的協助，也應暫停繼續瀏覽有關示威集會的資訊。而大家都可以留意身邊朋友在近一、兩星期的情緒會否出現大變化，包括說話悲觀、出現失眠、突然消瘦了十多磅、不能參與正常生活、已寫有遺書等。如發現身邊人出現這種狀況，就可陪伴他們做一些其他活動，以分散注意力，李誠坦言，大家未必可以透過一、兩句話就開解到同伴，唯有勸喻同伴少看相關資訊，及陪他們做喜歡的事。

而精神科醫生麥永接就稱，長期留意着衝擊等直播畫面，容易令人產生急性壓力反應，即使暫停觀看，也會不時想起該些畫面，並可能會發噩夢。他指出，這些壓力會令人變得緊張、憤怒、絕望，他呼籲若有人感到心情太沉重，可以考慮減少看新聞影片，如24小時新聞台、facebook直播等，改為閱覽文字式報道，相信可有助減低報道對心情的影響力，「希望大家關心時事外，也關心自己的心理。」他續指，如有人出現失眠、頭痛、手震等症狀，就應找朋友交談，而大家也可留意身邊人會否「太上心」或有偏激思想，「關心和問候他們的情況。」

避免與家人起衝突的小建議： 1. 不要透過言語直接對話，以避免衝突，可改為「寫紙仔」 2. 雙方都不應強迫家人與自己的意見相同 3. 可進行其他家庭活動以減少爭拗 4. 即使意見不同，也可跟對方說「無論政見有多不同，都會愛你」 5. 減少以「不要做XXX」的句式說話，應多說正面說話，例如「不如你試下…」 6. 放下改變對方的想法，甚至學會接受對方就是如此 資料來源：撒瑪利亞防止自殺會、災後心理輔導協會