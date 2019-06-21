【大學畢業】生活巨變　易有「畢業後抑鬱」　專家：可練習正念

從大學畢業後到進入職場，可能是年輕人面臨最巨大的生活轉變之一。由無憂無慮的讀書生活，變成要肩負起養活自己，甚至家人的重擔，沒有心情不好就不上班的任性、做錯事亦要承擔相應的後果，沒有人會再當你是「後生仔女唔識嘢」。面對種種挑戰和未知的恐懼，有畢業生出現「畢業後抑鬱」（ post-graduation depression）情況。

由大學生變為職場新鮮人，不少年輕人未必習慣這個巨大的轉變。（資料圖片）

不少人期待大學畢業的日子，不用再考試、不用趕論文，並已摩拳擦掌準備在社會上發揮多年所學的知識和技能。不過，在興奮以外，他們可能會因為面對人生的巨大轉變而對未來產生悲傷或擔憂的感覺。

畢業後，你可能會意識到自己沒有任何事可做，只是整天躺在床上說要找工作。你開始質疑，自己憑甚麼可以在眾多求職者中突圍而出呢？這種思維令你愈來愈沒有動力，整天在家睡至日上三竿，然後打機、看Netflix度日，在夜深人靜的時候，一種驚恐的感覺就突然襲來。

大學畢業生在找工作時，或會因求職不遂而失去動力。（GettyImages/VCG）

有人稱上述情況為「畢業後抑鬱」（ post-graduation depression），雖然這不是官方診斷的精神疾病，但通常被用來描述畢業生在離開大學後極度悲傷和功能受損的情況。

網上心理諮詢平台Talkspace心理輔導員Rachel O'Neill解釋，「大學畢業代表著一個重要的人生轉變，對於許多人來說，即將畢業意味著需要開始新工作、結識新的人、搬到新地方等，他們對這些劇變或會招架不來，並感到相當大壓力。」

另一個壓力來源是找不到工作。幸運的畢業生或許在畢業後一兩個月內已找到工作，甚至還未畢業已獲公司聘請，不過，亦有不少畢業生在求職時處處碰壁，這可能會嚴重損害一個人的自尊心。

畢業後找工作未必稱心如意，即使見工失敗也不用否定自己，從中汲取經驗，下次便會做得更好。（GettyImages/VCG）

「畢業後抑鬱」的症狀

Rachel O'Neill指，正在經歷「畢業後抑鬱」的人可能會注意到自己感到難過，或與大學時的生活方式脫節，然而，通常他們將能夠在生活的其他方面找到快樂，例如與家人或朋友共度時光。「如果一個人感到非常悲傷和沮喪，並且在生活其他方面沒有找到快樂，那麼這可能是與心理健康專業人士面談的好機會。」

此外，Talkspace治療師Cynthia Catchings警告，大學畢業​​在學生的生活中創造了一個空白，「因此，畢業生可能會轉向某些事物，例如酒精、香煙或藥物等，去填補這個空白。」

如果你擔心「畢業後抑鬱」會演變成抑鬱症，Cynthia Catchings提醒，臨床抑鬱症的特點是沮喪和憂鬱，使人無法完成日常活動，干擾工作或人際關係，而且持續時間更長。如果你覺得自己每天都在苦苦掙扎，甚至無法做最基本的事情，那麼現在是時候向心理健康專業人士尋求幫助了。

如畢業生長期出現情緒低落的情況，甚至影響日常生活，便要嘗試尋求專業人士協助。（GettyImages/VCG）

如何解決「畢業後抑鬱」

Rachel O'Neill建議，無論你遇到什麼樣的悲傷，重要的是要留出空間去感受情緒並照顧好自己，「正念（mindfulness）練習可以在不批判的情況下識別情緒。情緒是對生活中正在發生的事情的自然反應，不要試圖擺脫，而是讓自己體驗它。此外，日常的肯定或實踐感恩亦非常有用。」

Cynthia Catchings則建議，畢業生可制定一個生活時間表，嘗試每天在同一時間上床睡覺或醒來，有助他們工作並達到事業目標。另外，確保自己定時吃飯，以保持健康，同時防止由於抑鬱或焦慮引起的情緒化飲食或飲食失調。如果你想更積極主動，她建議，「創建一個夢想板或時間表，設定每日、每周、每月和每年的目標。」

正念是指有意識地以一個不加批判 的心，把注意力帶回到此時當下的自己，覺察自身的思想、情緒和身體反應，並接納自己。（GettyImages/VCG）

如果你剛剛畢業並開始有「畢業後抑鬱」的感覺，不要太擔心，你並不孤單。完成大學課程已是一個了不起的成就，不要否定自己的價值，在面對新的挑戰時，容許自己有失敗機會。正如專業人士所說，讓自己感受所有的情緒，在傷心失望時不忘好好對自己，鼓勵自己再接再厲。

（資料參考：Ladders）

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