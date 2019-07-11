【逃犯條例】陳肇始：正評估不同地區「連儂牆」的環境衞生問題

網上一度傳出大埔「連儂牆」或會「壽終正寢」，因牆身出現多張地政署告示，引起不少街坊懷疑「連儂牆」或會被清拆，其後地政署人員表示行動只會處理違泊單車。 而食物及衞生局局長陳肇始今（11日）被問到當局會如何處理「連儂牆」時，就指食環署會評估不同地區的環境衞生問題，如有相關投訴，食環署會作出跟進。

陳肇始今出席養和東區醫療中心及養和癌症中心開幕典禮。 （袁澍攝）

陳肇始指，對於「連儂牆」，食環署會評估不同區域的環境衞生問題，如有相關投訴，食環署會作出跟進。

大埔「連儂牆」出現多張地政署告示，內容大概指當局飭令不合法佔用上址行人隧道欄杆，及附近未批租土地的情況需在7月12日之前停止，否則當局可將相關財物拆掉，引起不少街坊懷疑行動與清拆「連儂牆」有關。

地政署回覆《香港01》時指，政府一直關注違例停泊單車的問題，各相關政府部門會按實際情況不時採取聯合行動，清理違例停泊的單車。相關部門計劃於本月12日大埔區採取跨部門聯合清理行動，依法接管及移走違例的單車。

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另外，申訴專員公署昨天指，荃灣港安醫院及聖德肋撒醫院所提供的低收費病床使用率偏低，宣布將主動調查兩間醫院有無可改善的空間。陳肇始表示，當處於冬季流感高峰期時，醫院管理局會把部分病人轉送到這些私家醫院，所以兩間醫院的病床一直有被使用，而衞生署亦有就如何提高使用率提出建議，明白申訴署希望作出調查，局方及署方都會全力配合。

被問到政府現時打算檢視有爭議政策，當局有無政策需要檢視，陳肇始僅稱，如政策有爭議，就可能會作出更多解說，令大家更為理解，但沒有回應有爭議的政策是否禁電子煙。