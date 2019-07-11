【逃犯條例】護連儂牆被毆不還手　跆拳道男親述：唔想用暴力宣洩

自反修例運動，市民在各區設立「連儂牆」以一張紙、一支筆寫下心中情，抒發己見及鼓勵同路人。九龍灣淘大花園往觀塘道的橋底，兩邊牆身貼滿MEMO紙，成為九龍灣居民發表心聲的「連儂牆」。不過，今日凌晨時份，一名中年男子在場挑機，涉嫌在連儂牆前拳打街坊十多拳，最後被警方以「襲擊導致他人身體實際傷害」拘捕。被拳打十多拳的男子姓麥、是跆拳道黑帶高手，他打不還手，身體留下多道傷痕。麥生認為當時情況混亂，有小朋友、青年人和女士在場，當時情況混亂，「如果我還手，件事會唔知發展成點」。

九龍灣「連儂牆」發生流血事件。凌晨近1時，據報一名中年男子，走到九龍灣地鐵站對開，由市民自發的「連儂牆」挑機，期間打傷2名義工。

麥先生到醫院接受治療後，便回家休養。他的左臉被大塊的白色紗布蓋著，嘴角至鎖骨均有傷痕，不時摸著下巴的傷口，精神尚可。

如果我還手，件事會唔知發展成點 麥先生

「正常都應該要企出黎」

麥先生臉帶疲倦向記者表示，自己頭、手及腳部受傷，剛從醫院回來便睡覺，暫時不清楚警方跟進的情況。他憶述當時情況混亂，「如果我還手，件事會唔知發展成點」又表示當時現場有小朋友、青年人及女士在場，如果情況更亂，大家會手足無措。「我覺得我有能力作為中間，你話保護佢地又好，幫佢地擋一擋都好，正常都應該要企出黎」、「我唔係想用暴力去宣洩任何野，或者幫我Defense」，認為大家都熱愛香港，想用自己方式表達自己理念。

我覺得我有能力作為中間，你話保護佢地又好，幫佢地擋一擋都好，正常都應該要企出黎 麥先生

（陳蕾蕾攝）

擁有跆拳道黑帶級數

對於網上盛傳麥先生是跆拳道高手，麥先生承認自己有學習跆拳道，擁有跆拳道黑帶級數，閒時亦有打泰拳。他表示現時已聯絡鄺俊宇議員，稍後或會再向大家回應交代。被問及再遇相同情況會否感到害怕、是否仍會站出來，他指即使會害怕，但「如果有啲事係不公義既時候，香港任何人都應該企出黎。」

涉打人男子被捕

警方表示，於凌晨零時46分接獲一宗襲擊傷人案，現場位置為牛頭角道77號對開天橋底，拘捕一名46歲姓黃男子，涉嫌「襲擊導致他人身體實際傷害」。事件中有兩人受傷，其中一名65歲男子姓李，面傷；36歲男子姓麥，嘴及手受傷，兩人同送聯合醫院治理。案件由秀茂坪警區刑事部跟進。