【逃犯條例】林鄭今明兩天繼續「潛隱」　取消出席母校校慶活動

修訂《逃犯條例》風波持續，行政長官林鄭月娥近日減少出席公開活動，繼昨日低調到南丫島擔任圖書館及歷史文物室的開幕主禮嘉實外，今明兩天也相繼取消出席公開活動行程。 林鄭先取消原定今晚(11日)出席母校嘉諾撒聖方濟各學校的校慶活動，明天「福布斯30歲以下精英亞洲峰會」，特首辦也回覆稱「由於日程調動，不會出席」。

林鄭月娥（中）低調到南丫島出席活動，事前沒有通知傳媒。（政府新聞處圖片）

修訂《逃犯條例》引發巨大的社會爭議，特首林鄭月娥一舉手一投足都會觸動反修例人士的神經，她近日亦刻意減少公開露面，昨日便低調到南丫島，擔任南丫島北公共圖書館及南丫島歷史文物室開幕禮的主禮嘉賓，之前並沒有通知傳媒採訪，而她對上一次出席公開活動已經是上月10日。

林鄭月娥的母校嘉諾撒聖方濟各學校今晚將於大會堂舉行校慶音樂劇活動，原定由林鄭擔任主禮嘉賓。該校今日接受《香港01》查詢時，稱已收到特首辦的通知，林鄭不會出席該活動。

早前，多間中學發起反對修例聯署，林鄭月娥的母校嘉諾撒聖方濟各書院亦有參與其中，有逾千名校友聯署。

林鄭月娥原定周五（12日)會出席「福布斯30歲以下精英亞洲峰會」(Forbes Under 30 Summit Asia 2019)，但特首辦同樣回覆稱，由於日程調動，將不會出席有關活動。