水吧涉兩姦已婚女友案　被告指事主性交共浴如常　離開前突稱報警

餐廳水吧涉兩姦已婚女友案今午（11）續審，被告繼續自辯，並稱案發當天與事主見面，他提及想見女兒，事主卻稱不想夫家的人知女兒非其丈夫的，故拒絕了被告的要求，二人因而吵起架來，他指事主曾用凳及衣架打到他很痛，故才還手，但之後他「氹番」事主，二人再有性交，事後更一同共浴，惟事主臨走前稱，會報警控告他及他傷人及強姦等，令他「無得湊個女」。被告稱，被捕後為想保護事主及女兒，故亦把全部事情「攬晒上身」。

被告陳國禎在高等法院否認兩項強姦及一項非法禁錮罪。（資料圖片）

被告下午續指，事發前2天，二人曾因女兒的事及金錢問題吵架，當時X取去其銀包，2天後，被告相約X見面陪他買衣服，由於X早前取去他的銀包，故被告帶她到住處，打算先處理銀包的事，X交還銀包後，被告發現銀包內少了1000元，X亦因被告去報失而感到生氣，後來被告「氹返」X，二人接著便發生性行為。

提想見女兒起爭執

被告稱，因他早與朋友相約見面，故二人性交後，他便暫時離開單位，與朋友見面後再回去，回到單位後，他與X在單位內吃東西時，提出想見女兒，惟X稱不讓他見女兒，二人遂起爭執，X期間用膠凳及衣架打他，他感到很痛，才出手還擊。期間X又解釋，因為女兒開始長大，丈夫家人不知女兒的事情，擔心事件「穿煲」，怕夫家會不理女兒，所以才不讓被告見女兒。

性交後有共浴

爭執過後，被告又「氹番」X，替她塗藥油及在床上休息，此時他們再次發生性行為，事後亦有共浴。不過，X事後明言：「走咗之後會報警拉你，告你傷人、強姦，等你冇得湊個女。」X接著稱遭被告拳打後，眼部仍然很痛，故被告外出替她買雞蛋敷眼，但回來後已不見X。

不想事情曝光「攬上身」

被告指，被警方拘捕後，因不想女兒的事情曝光，仍想保護X及女兒，故「咩都攬哂上身」，但在收押期間X未曾帶女兒探望，又收到X的供詞，得知X指控遭他兩度強姦，認為X不想他再有機會見到女兒，而他因「唔想冇咗個女」，故只承認曾發生過的事。

被告陳國禎（32歲）否認2項強姦罪及非法禁錮罪，控罪指他於2018年2月4日至2月5日在旺角一單位內兩度強姦X（35歲），又將她非法及損害性地禁錮。

案件編號：HCCC340/2018