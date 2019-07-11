【逃犯條例】6月至今通訊局收1.2萬宗TVB投訴　新聞部加薪穩軍心

反修訂《逃犯條例》風波持續，傳媒於前線採訪時受不同陣營人士阻撓，其中包括TVB無綫電視新聞部記者。亦有不少批評認為TVB新聞不中立。通訊事務管理局自6月至今收到大概12,000宗涉及TVB的投訴，主要涉及《逃犯條例》修訂和其他有關事件的新聞報道。 另外有內部消息指，無綫新聞部上月底向前線發出內部通告，預告加薪安排，以穩軍心。而TVB被多個品牌撤廣告，TVB今日（11日）再發表聲明，對寶礦力發表言論感極度遺憾，但TVB發言人昨日接受《環球時報》訪問時，表示寶礦力討好示威者向暴力低頭。

無綫新聞部攝影師在6月27日在禮賓府外採訪示威者時，遭示威者阻撓，但該名示威者之後有道歉。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

通訊事務管理局自6月至今收到大概12,000宗涉及電視廣播有限公司（TVB）的投訴，主要涉及該公司就《逃犯條例》修訂和其他有關事件的新聞報道，發言人指正按既定程序處理有關投訴。

翻查資料，以往涉及政治事件的電視新聞報道或節目，有免費電視台節目都收到過萬投訴。2012年9月亞視《ATV焦點》播出國民教育科議題，通訊局收到4.2萬宗投訴，最後通訊局裁定節目違反《節目意見守則》，向亞視發出警告，指該五集節目未能提供適當機會予其他人作回應，未有讓有關國民教育的多方面意見得以表達，提供不準確或誤導性的事實資料，其中兩集有兩處錯誤的資料。

2013年11月，無綫資訊節目《東張西望》，播放「電視牌照風雲」內容，涉及港視發牌風波，通訊局收到2.7萬宗投訴，指該集節目誤導、不準確、歪曲及隱瞞事實，亦沒給予香港電視在節目中作出回應。通訊局最終裁定《東張西望》影響港視聲譽，罰款5萬元。當時無綫不認同裁決，向行政長官會同行政會議上訴。

傳加薪分兩種 五年以下經驗劃一加10%

反修例示威風波中，不同媒體記者採訪受阻，其中在近期示威行動中，有TVB記者屢受示威者出言妨礙。6月27日示威者包圍律政中心，有示威者認為無綫新聞不中立，阻擋無綫新聞攝影師的鏡頭，事後示威者道歉。據了解，有新聞部高層上月底向前線同事發內部通告，預告加薪安排，以穩定人心，又多度讚揚前線在艱難環境下，無畏無懼，「為觀眾帶來最即時及真實報道」，故新聞部主管、電視廣播有限公司助理總經理（新聞及資訊）袁志偉，正向公司爭取下個月加薪。

加薪幅度分兩種，並以年資劃界，五年以下經驗劃一加一成；超過五年者則按表現作決。採訪主任則無份加薪，冀鼓勵記者努力做好報道和直播。

此外，網民近日發起共同邀請廣告商抵制TVB廣告，即不在該台落廣告，據報有不同公司已重新審視廣告計劃。其中有網民發帖，指寶礦力水特香港公司已由上周起抽起TVB廣告，亦透露將檢視其廣告計劃，及敦促TVB回應公眾關注。內地官媒《環球時報》昨（10日）報道指，日本寶礦力水特總公司大塚製藥已證實事件，並指屬香港分公司自主決定。

《環球時報》引述TVB發言人指，批評寶礦力只是討好示威者，等同向暴力低頭。同時，網上亦流傳一則以「絕不向示威者低頭」為題的公開聲明，不過其後TVB已澄清有關文件屬偽造。

TVB今日再發聲明澄清事件，表明受訪時所述主要觀點是新聞部秉持中立、專業及客觀原則，任何人如運用所謂商業決定或手段，企圖或意圖干預該台不偏不倚新聞報道及影響新聞自由，將堅持反對，又表明對寶礦力水特的言論感極度遺憾。澄清聲明沒有否認發言人回應《環球時報》時提出「向暴力低頭」論。

【無綫電視7月11日聲明全文】

由於香港廣告界流傳不少有關無綫電視的混亂訊息，本台發表聲明如下：

事源寶礦力水特於7月9日就撤回於無綫電視投放廣告的決定發出相關訊息，內容包括全面檢討對無綫電視的廣告投放計劃，及敦促本台回應公眾關注的言論，無綫電視對此表示極度遺憾。

寶礦力水特有關言論在短短兩日引起強烈的爭議、牽然大波，特别是內地消費者紛紛呼籲杯葛和抵制寶礦力水特，是始料不及，難以控制。

無綫電視昨天就事件接受内地環球網記者訪問，本台的主要觀點是無綫電視新聞一直秉持中立、專業及客觀的原則，任何人士如運用所謂商業決定或手段，企圖或意圖干預本台不偏不倚的新聞報道及影響新聞自由，本台堅決反對。

昨晚有一份偽造的無綫電視聲明於網上流傳，在廣告界導致很多混亂訊息，特此聲 明，在此之前無綫電視並沒發出有關之公開聲明。

環球網報道全文如下：「TVB發言人回應寶礦力水特撤廣告：其做法等同對暴力低頭」 https://m.huanqiu.com/r/MV8wXzE1MTIxOTEzXzE0NDFfMTU2Mjc1MzIyMA==?rec ommend=ul