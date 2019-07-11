【驚安之殿堂】貨品賣$1到$10萬　有香港限定產品　設限時特價區

日本24小時營業的驚安之殿堂（DonDonDonki／驚安の殿堂／唐吉訶德）在港首間分店，將於明日（12日）早上10時開張。《香港01》記者今日（11日）率先入店參觀，店內的產品佈局的確跟日本分店相似，而售價大多為日本日圓標價「接近10算」，略貴過日本售價。貨品由一元一件的蛋糕，到10萬元一瓶的「余市」限量威士忌都有，此外尚有和牛和大量日本零食。

香港首間「驚安」將於明日（12日）開幕，近出口位置放有一格格的限時特價產品。（羅君豪攝）

售價接近日圓「10算」

香港首間驚安之殿堂設於尖沙咀美麗華商場，佔地2.3萬尺，以24小時營業模式營運，主打美食區外，亦有售多款家居及生活百貨等；香港分店亦如日本店，同樣設有「成人專區」。不少顧客關注價錢會否較日本店為高，《香港01》記者今日（11日）率先入店參觀，發現價格只較日本店略高少許，兌換為日本分店日圓售價連銷售稅近「10算」，較在當地以日圓購買「8算」略高。

店內便宜的食品為朱古力味「叮噹餅」，只售一元一包；價格最高的則為售價10萬元的2019限定牌「余市」威士忌、「宮城峽」威士忌、以及北海道產乾海產禮盒（有海參、鮑魚和乾瑤柱）。職員亦有介紹指場內有售價逾百萬港元的珠寶出售。

場內價格最高的食品之一，相信是2019限定「余市」威士忌，一瓶索價10萬元。（羅君豪攝）

場內價格最便宜的食品產品，相信為售價1元的「叮噹餅」。（梁煥敏攝）

+ 4 + 3 + 2

有日本產水果及和牛出售

場內有優惠價日本產水果出售，如39元的黑木巨峰提子、20元的燒甜薯杯、89元兩個日本桃；另一特色，是有不同產地的和牛產品銷售。較近美麗華酒店出口的限時特價區，一格格紙箱放滿限時特價品，職員指紙箱內的貨品售完即止；熟食區亦有很大機會於晚間以特價出售未賣出食品。

香港店限定產品有唐吉訶德企鵝水桶，內裝有爆谷，可放糖果，每個88.8元；也有限定50套特惠HIROSOPHY面膜等。

手繪員Tracy不出10分鐘已畫好Danpan。（羅君豪攝）

驚安之殿堂的特色之一，當然為「個性」價錢牌及不同形態的企鵝廣告牌，由一班專業廣告牌手繪員（pop writer）製作，數位現職手繪員均由過百名應徵者中突為而出選出來的。

手繪員之一的Tracy表示，小企鵝的姓名叫「Donpan」，他們要依足指引去繪畫，但當中亦可留意到各有不同風格、個性及表情，而Donpan字體亦有所規定、採用的顏料亦為指定，她笑言每枝用作繪圖的顏色筆要花上數十元，「所以每隻Donpan製作都唔平！」記者眼見Tracy不足10分鐘已繪出一隻Donpan，看來非常熟練，「我哋每日畫5至6個，而家已經越畫越好啦！」