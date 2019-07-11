無打流感針　4歲女童感染乙型流感併發腦病變　情況嚴重

衞生署衞生防護中心今日（11日）表示，正調查一宗兒童感染乙型流感嚴重個案。患者為一名4歲女童，過往健康良好，自今個月8日起出現發燒、嘔吐及呼吸困難，到10日送往伊利沙伯醫院急症室求醫，同日轉送該院兒童深切治療部接受進一步治療，臨床診斷為乙型流感併發腦病變，病人現時情況嚴重。 初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內無外遊。病人的家居接觸者至今沒有出現病徵。

另外，葵涌一間幼稚園爆發的甲型流感個案涉及11男9女，年齡介乎4至6歲。他們自6月29日起先後出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛。當中18人已求醫，無需入院。所有病人現時情況穩定。一名學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。衞生防護中心人員已視察該校，並提供有關預防呼吸道感染的建議。該校正接受醫學監察。

衞生防護中心發言人表示，為防止流感或其他呼吸道傳染病的爆發，學生如出現發燒，不論是否有呼吸道感染病徵，都不應回校上課。他們應求診及避免上學，直至退燒後48小時。學校亦應正確地量度和記錄學生體溫。



衞生防護中心亦提醒學校，按照「預防傳染病指引」執行預防和控制措施，以及處理爆發個案。如有爆發個案，應呈報衞生防護中心適時跟進。



發言人表示，最新監測數據顯示，過去數周本地季節性流感活躍程度較5月初有所上升，年滿6個月或以上（除有已知禁忌症外）而在2018／19季度仍未接種流感疫苗的人士，仍可接種疫苗加強個人保護，預防季節性流感。