英華小學爆發乙型流感　28名小二、小五生中招　半個月第二次

傳統直資男校英華小學再次爆發乙型流感，衞生署衞生防護中心今(6月4日)公布，該校28名年齡介乎7至11歲的男學童，他們自上月17日起先後出現發燒、咳嗽和喉嚨痛，其中兩人需入院接受治療，經治療後已出院。 衞生防護中心在上月23日回覆傳媒查詢時亦指，該校曾爆發流感，有13名介乎10至11歲的男童先後出現發燒、咳嗽和喉嚨痛等病徵，當中3名男童確診。防護中心提醒，市民如在2018/19季度仍未接種流感疫苗，仍可接種疫苗加強個人保護，預防季節性流感。

英華小學爆發乙型流感，個案涉及28名年齡介乎7至11歲的男學童。 （資料圖片）

衞生防護中心稱，位於深水埗區英華街3號的英華小學今次爆發的乙型流感，個案涉及28名年齡介乎7至11歲、就讀小二及小五的男學童，他們自上月17日起先後出現發燒、咳嗽和喉嚨痛。當中27人已到私家醫院或私家診所求醫，其中兩名11歲的男童需入院接受治療，分別在浸信會醫院及港怡醫院接受治療，現已出院。中心指，所有病人現時情況穩定。3名11歲及1名10歲的學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應。

衞生防護中心人員已視察該校，滿意學校衞生環境，並提供有關預防呼吸道感染的建議。該校正接受醫學監察。

英華上月底亦曾爆發流感

衞生防護中心在上月23日回覆傳媒查詢時指，英華小學有13名介乎10至11歲的男童先後出現發燒、咳嗽和喉嚨痛等病徵，當中3名男童確診。當天英華小學李副校長回覆《香港01》表示，5年級一班中有12人患上乙型流感，涉事學生已逐漸康復，惟校方建議，學生應痊癒才上學，故該班原有32人，當天僅有6至7名學生上課。

本地季節性流感活躍程度有所上升

衞生防護中心發言人今天指，最新監測數據顯示，最近本地季節性流感活躍程度有所上升，年滿六個月或以上（除有已知禁忌症外）而在2018/19季度仍未接種流感疫苗的人士，仍可接種疫苗加強個人保護，預防季節性流感。

發言人亦提醒，學生如出現發燒，不論是否有呼吸道感染病徵，都不應回校上課。他們應求診及避免上學，直至退燒後48小時。學校亦應正確地量度和記錄學生體溫。

根據5月30日的衞生署刊物《流感速遞》，截至5月29日，本地流感活躍程度在上周有所上升，但整體公立醫院出院診斷為流感的入院率和季節性流感病毒陽性百分比仍低於基線水平。檢測到的大部分季節性流感病毒為乙型流感（60%），其次是甲型（H3）流感(26%)。