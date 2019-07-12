【逃犯條例】油塘疑似休班警長　阻青年設連儂牆大罵「躝屍趷路」

油塘昨日（11日）接連有市民欲設置連儂牆，被多名中年男子指罵阻止，於晚間更引發衝突，警方一度舉紅旗警告，兩名男子涉襲擊被捕。其中有網民拍得一名背心男子指罵青年要求撕走連儂牆及離去，並喝罵指「躝屍趷路」，有網民認出男子疑為一名休班警，形容男子態度「衰到冇朋友」。

罵青年似狗 貼近連喝「請你躝」

本月10日晚上於油塘大本型商場對開，數名青年於一個樑柱上貼上紙皮及「連儂牆」標語，被多名中年男子上前包圍指罵，其中一名身穿淺藍色背心的男子多次以身體貼近青年，大聲喝罵要求青年離去及撕走連儂牆，表示「請你躝，躝屍趷路！」及「你睇你個樣都成隻狗咁」，其間一名女士曾欲上前勸止，同被男子指罵「係咪你有份？你係咪煽動佢出嚟？」，歷時數分鐘之後青年離去，眾男子撕走紙皮並大聲喝采。

男子疑為一名去年任職新界南衝鋒隊的警長，曾接受傳媒訪問。（資料圖片）

疑似衝鋒隊警長 受傳媒訪問

網民Benson Tsang認出該名背心男，疑為於2018年曾任職新界南衝鋒隊警長的謝姓男子，當年謝警曾參與一宗女子用鉸剪架頸對峙的案件，並接受傳媒訪問，因見女子情緒激動及爬上窗花，決定爆門救人將女事主拉回安全位置。Benson形容片中男子「態度衰到冇朋友」，又指估計男子住於附近警察宿舍，「咁其實大本營商場根本唔關你事，你憑咩叫人躝呢又？」

現場鄰近警察宿舍

油塘區內多幢屋苑均為警察宿舍，包括鄰近油塘站及大本型商場的油美苑及高翔苑，分別設有七幢及四幢混合式紀律部隊員工宿舍。昨晚油塘港鐵站外因有多名男子阻止青年設置連儂牆而引發衝突，當中發生4宗襲擊案，警方拘捕兩名分別56歲及57歲男子，據悉其中一名為退休警。