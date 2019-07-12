【逃犯條例】連儂牆義工被毆　鄺俊宇籲保護自己：無嘢重要過生命

不少市民自發在各區設立「連儂牆」，聲援反對《逃犯條例》修訂運動。昨晨（11日）一時許，一名中年男子到九龍灣地鐵站對出的「連儂牆」，涉嫌打傷兩名守護「連儂牆」的義工，其中一名年輕義工疑遭該男子正面狂毆十多拳，義工打不還手，最終倒在地上。 民主黨立法會議員鄺俊宇今天（12日）接受港台節目《千禧年代》訪問，形容這些暴力行為不可接受。至於有聲音認為義工不應打不還手，鄺俊宇呼籲各「手足」好好保護自己，「我好想同各位手足講，（連儂）牆好重要，但無嘢重要得過生命，呢啲暴力真係會攞命，拳拳打落頭會腦震盪」，又說若再有這些橫蠻暴力行為，不應與他們正面對峙，揚言「撕一貼十」。

一名義工昨晨被灰衫男毆打。

鄺俊宇指出，事發當晚他到醫院協助被打的傷者，確保警方有立案跟進事件，希望在法律上、程序上保護傷者，並斥施襲者是人渣。

鄺俊宇呼籲各「手足」好好保護自己，「我好想同各位手足講，（連儂）牆好重要，但無嘢重要得過生命，呢啲暴力真係會攞命，拳拳打落頭會腦震盪」，又說若再有這些橫蠻暴力行為，不應與他們正面對峙，揚言「撕一貼十」，「你撕我哋連儂牆，我哋貼翻你一條（行人）隧道。」。

他又擔心情況會演化成「群眾鬥群眾」，指當前局面的始作俑者是特首林鄭月娥，至今仍「龜縮」，不願回應市民的訴求。

九龍灣連儂牆義工朱小姐接受同一節目訪問時指，所有義工都是自發性，沒有分工，義工們互相補位。她又指連儂牆接受多元聲音，「支持特首我哋都接受」，自己也試過幫一名男途人貼上支持政府的字句。

她又稱今天早上有到過連儂牆，已被辱罵數次，不過她明言「堅持得幾耐就幾耐」，指若林鄭正面回應市民訴求，就不需要連儂牆表達聲音，「去到用牆寫心聲已經係我哋最後手段。」