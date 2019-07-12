【驚安之殿堂】港首間分店開幕 　大批粉絲慕名朝聖：可慳機票錢

開設於尖沙嘴美麗華商場、全港首間驚安之殿堂分店於今早(12日)開幕。在分店開張之前，已經有過百名市民在門外等待候入場掃貨。有「粉絲」特意前來搶購，鍾情店舖的日本貨物「低價錢但有中上品質」。另有市民笑言在港設分店，助他「慳機票錢、慳時間」地購買心頭好。

驚安之殿堂尖沙嘴分店佔地兩萬三千呎，第一日開張人頭湧湧。（劉錦華攝）

不乏日本、內地客

日本著名超級市場「驚安之殿堂」尖沙嘴店今早開幕，大批市民一早來到位於尖沙嘴美麗華商場門外等候進內，等候的市民更站滿商場對出行人路，令途經的市民需要走出馬路才能穿越人群。據現場所見，大部分顧客都是本地人，當中不少是年輕人，亦不乏日本及內地旅客。

到過日本五間分店的黃先生，準備購買驚安之殿堂招牌公仔。（劉錦華攝）

+ 5 + 4 + 3

粉絲特意前來朝聖



記者訪問了數名第一批光顧的顧客，發現他們大多數都曾光顧日本分店。自稱是驚安之殿堂粉絲的黃先生曾到過福岡、大阪及京等五間分店，他讚揚驚安之殿堂的日本貨物「低價錢但有中上品質」，因此經常惠顧日本不同城市的分店，也試過在日本購買高倍數望遠鏡等產品。他指香港分店的貨品價錢與日本分店的差不多， 今天前來打算購買電器、飲品等產品。

另一市民陳先生今天打算購買桃、和牛及蕃薯等日本食品，並稱其預算無上限。陳先生歡迎驚安之殿堂在香港開設分店，笑言能助他「慳機票錢、慳時間」地購買心頭好，他亦表示全天無休的開放時間對他十分方便。

陳先生稱今日並無為自己設購物預算上限。（劉錦華攝）

亦有一些慕名而來的顧客。胡小姐表示驚安之殿堂有名氣，而且今日有開張優惠，故特意前來看看有甚麼優惠貨品，暫時會購買日本零食。市民李小姐則前來湊熱鬧，了解一下香港分店有什麼貨品，暫時未有特定要購買的貨品。