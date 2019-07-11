【驚安之殿堂】設「成人用品區」破禁忌　職員入口看守提示18禁　

位於尖沙咀美麗華商場的香港首間驚安之殿堂（DonDonDonki／驚安の殿堂／唐吉訶德）將於明日（12日）早上10時開幕，相信會吸引各「哈日」族、「夜貓」搶先去參觀。 日本來港的「驚安」一向以食品、化妝品產品出名，另一賣點是設有「成人用品區」，香港「驚安」原汁原味帶來香港，並同樣以布簾遮擋住，及有工作人員看守入口，禁止18歲以下顧客入內，以一向意思封閉保守的香港而言，可算是百貨業「零的突破」。至於7日内憑收據可換貨或退款是否適用於成人性用品，店方未有回應。

驚安之殿堂尖沙咀分店內的「成人用品區」，入口布簾寫明「18歲未滿立入禁止」。（羅君豪攝）

有波多野結衣成人性用品出售

一向以來，本港出售「18禁」性事用品及成人玩具的店，大多設於樓上店或舊式商場較少人會到的角落，猶如禁忌一樣，並不會於「合家歡」的大型藥房、百貨公司出現。來自日本的「驚安之殿堂」首打破固有「制度」，將男、女性性玩具、以及如著名AV女優波多野結衣的產品，放到店內出售，相信會吸引到一眾好奇的成年人到來購物及欣賞。

可是，香港向來有一班「保守族」，對於「性」話題及用品非常敏感，一如日本分店一樣，「成人用品區」入口，會掛上寫有「18歲未滿立入禁止」的紅色布簾阻隔著，附近亦有職員看守，以防18歲以下人士入內。

「性用品區」有職員看守，以防18歲以下人士不慎入內。（王海圖攝）

當中有著名AV女優波多野結衣的用品出售。（王海圖攝）

7日内憑收據可退貨 是否包括「性玩具」？

「驚安」向來有換貨等顧客服務，尖沙咀店內亦有張貼「換貨及退款」安排局示，指如需更換或退款，顧客可於7日内帶同收據正本、貨品連包裝及價錢標籤到所購買的店舖辦理。 但也有列明，所有化妝品、隱形眼鏡、内衣褲、襪子、美容儀器、行李箱、香水、酒類、首飾、保健產品及膠袋收費均不設更換或退款。當中會否包括「性玩具」，店方未有回應。

「驚安之殿堂」設有換貨及退款服務，可於7日內憑單據退貨。（梁煥敏攝）