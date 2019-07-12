海關衞生署檢76盒冒牌HPV疫苗　拘觀塘信穎醫務中心董事

香港海關與衞生署7月10日進行聯合行動，突擊搜查一間位於觀塘的醫務中心，檢獲76盒懷疑冒牌疫苗及47盒含有第一部毒藥的疫苗，估計市值約28萬元，並拘捕兩名男子。 衞生署總藥劑師陳詩濤稱，涉事醫務中心位於觀塘港貿中心19樓信穎醫務中心，而投訴人接種疫苗後，接種部位有些微紅腫，但十分輕微，呼籲接種過市民向醫生尋求意見。 香港海關版權及商標調查科高級監督關建強表示，醫務中心內有兩個雪櫃分別裝有真、假疫苗，相信醫務中心魚目混珠，為市民接種假疫苗。

涉事醫務中心為信穎醫務中心，位於觀塘巧明街117號港貿中心19樓。（香港01記者攝）

香港海關版權及商標調查科高級監督關建強表示，衞生署接獲線報，通知香港海關，雙方於7月10日進行聯合行動，突擊搜查觀塘商業大廈內一醫務中心，以違反商品說明條例拘捕兩男子，包括一名49歲男董事及一名33歲男職員。關建強稱，這是首次市面上發現冒牌疫苗，相信疫苗是在萌芽階段，未有大量流出市面。關建強不排除將有更多人被拘捕，他們已在診所抽取樣版化驗，正等候有關化驗結果。

關建強提到醫務中心內有兩個雪櫃，一個裝有76盒懷疑冒牌疫苗，另外一個則裝有47盒真貨，該診所只提供疫苗注射服務，海關相信該中心企圖以魚目混珠手法欺騙顧客。而涉事疫苗的接種價錢約7000多元，與市價相若，即中心並非以低價作招徠。

海關和衞生署進行聯合行動，突擊搜查一所位於觀塘的醫務中心，檢獲76盒懷疑冒牌疫苗及47盒含有第一部毒藥的疫苗。（資料圖片）

默沙東藥廠6月初發聲明稱，從未供應任何HPV九價疫苗予位於佐敦嘉賓商業大廈的「環亞體檢集團」，導致大批內地客前往上址要求全數退款，同時引發市民擔心疫苗真偽。據知今次捲入冒牌疫苗事件的是另一間醫務中心。