水吧涉兩姦已婚女友案　被告稱事主性交前反應大　只因大腿痛

餐廳水吧涉兩姦已婚女友案今（12日）續審，被告接受控方盤問時承認，案發當天兩度與事主性交，事主的反應都較大，被告認為，這是因為他事前打傷了事主，事主大腿覺痛才會如此，又稱二人經常吵架都是以「呢啲方式」和好，認為當天事主是同意性交的。

被告陳國禎在高等法院否認兩項強姦及一項非法禁錮罪。（資料圖片）

被告認另有兩名已沒聯絡的孩子

被告陳國禎（32歲）在接受控方盤問時亦承認，他除了與女事主X有一名女兒外，他另育有兩名現已14歲及16歲的孩子，但已與他們沒有聯絡。控方質疑，被告對該2名孩子來說並非好爸爸，被告承認，於2012年左右與該兩名孩子沒有聯絡，他稱曾試過找該兩孩的母親，即使他們答應見面，最後也無法成事，他們後來更轉了電話號碼，亦封鎖了被告的Facebook，所以已失聯。

指事主明知他缺錢又取他千元

控方又指，被告作供時指X取去其銀包，案發當天要X到他的單位就是為了理此事，質疑事主只取了1000元，被告為何要這麼生氣，他大可以當作是給予X及女兒的禮物，被告即說：「佢（女事主X）唔夠錢可以講，佢偷嗰日我已經話唔係好多錢係身，但佢都照拎咗，嗰2日我完全無錢係身。」

控方又質疑被告沒有向警員提過事主拿走銀包的事，被告稱因為不想X負上刑事責任，又指二人起爭執因X不讓他見女兒，他不想向警方透露女兒的事，故在錄影會面也沒提及X涉偷竊。控方續指，遺失銀包其實與X無關，被告不同意。

二人慣用性交方式和好

控方又指出，被告當日與事主2次性交前，X也明確表示不願意，被告仍繼續，被告即解釋，二人平時吵架，都是用「呢啲方式」和好，而事主在第2次性交前反應雖然較大，但他認為這是因為他之前打傷了X，X感到大腿很痛而已，並認為X當日是同意性交的。

被告陳國禎（32歲）否認2項強姦罪及非法禁錮罪，控罪指他於2018年2月4日至2月5日在旺角一單位內兩度強姦X（35歲），又將她非法及損害性地禁錮。控辯雙方將於下周一進行結案陳詞。

案件編號：HCCC340/2018