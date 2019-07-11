【非洲豬瘟】豬價破紀錄貴兩倍　拍賣價逾4000元一擔　肉檔無工開

本港在5月接連爆發兩宗非洲豬瘟，其後豬肉價格持續高企，在批發價上升一倍下，零售價一度飆高至130至140元一斤，不少市民呻貴。 疫情雖然不再復見，但豬肉價格卻未見回落，近日拍賣價更屢創新高，昨天平均拍賣價竟升至4,096元一擔，較未有非洲豬瘟前高兩倍，亦是數十年來的歷史新高！ 豬肉業界指出，由於內地海關與本港海關間缺乏互信，擔心供港的風險大，供港意欲減低，以致供港豬隻持續不穩定，在連續數天貨量不足下，就「搶高」了豬價。有業界更估計，今年年底豬隻拍賣價有機會躍升到5000多元一擔。

昨天豬隻平均拍賣價升至4096元一擔，較未有非洲豬瘟前高兩倍，亦是數十年來的歷史新高。 （資料圖片）

根據食環署網頁資料，6月8日豬隻平均拍賣價曾高見3,593元一擔（100斤）的歷史高位，詎料一個月後這紀錄再被打破，7月7日拍賣價升至3,678元，一天後，拍賣價再創下3,937元的水平，雖然7月9日曾微跌至3887元，但昨天（7月10日）卻再次創下歷史新高，平均拍賣價竟飆升至4,096元，最低拍賣價為3,860元，最高拍賣價達4,388元。

豬肉行總商會理事長許偉堅指，4,096元的價格是數十年來的歷史新高，相較在非洲豬瘟爆發前，拍賣價一般在1,300元的水平，更是高出兩倍。

在7月8至10日，內地供港豬更只有1384至1481隻，較爆出非洲豬瘟初期更少。 （食環署網頁截圖）

許偉堅認為，豬隻拍賣價屢創新高，是因為連日來的豬隻供應都較往常更少。根據食環署資料，6月時內地供港活豬平均有1700隻，已較疫情爆發前少了一半，而在7月8至10日，內地供港豬更只有1,384至1,481隻，較近月更少。許偉堅解釋，由於早前兩宗非洲豬瘟，內地海關與香港海關之間缺乏互信，內地供港豬場認為供應豬隻來港的風險大，供港意欲大大減低，「兩次豬瘟，內地驗過都話無事，係咪運輸途中定嚟到香港先感染都係未知，但一有事就令到內地停運，咪唔嚟香港囉！」

運輸、肉枱等工人都「無工開」，相信未來有倒閉潮

許偉堅又指，豬價再創新高，受害的除了消費者，亦包括業界，因部分肉檔買不到豬肉，寧願不營業，運輸、肉枱等工人都「無工開」，相信未來有倒閉潮。不過，他相信豬肉拍賣價或不會再上升，「因為都無承接力，就算業界得，市民都唔得啦！」他期望政府盡快與內地海關、內地供港豬場重新建立互信，以穩定貨源。

許偉堅期望政府盡快與內地海關、內地供港豬場重新建立互信，以穩定貨源。（資料圖片／鄧詠中攝）

有肉檔為免基層市民捱貴豬，推出「共渡時艱價」

而活豬代理、香港農業專區公司董事總經理鄭嘉成同樣認為，連續數天活豬供應不穩，以致價格被搶高，他稱現時有兩、三成肉檔選擇不營業，「買唔到豬，都唔夠分。」不過，他指他旗下的肉檔為免基層市民捱貴豬，推出「共渡時艱價」，大部分豬肉都賣68元一斤，「灣仔街市有賣緊90元一斤，但上水、觀塘、深水埗等地方市民承受唔到吖嘛，蝕租金囉，每日6000蚊。」鄭嘉成更估計，在今年年底，拍賣價更可能飆升至5,000多元一擔，他建議政府切實發展本地農業，鼓勵市民經營農場養豬等家禽，自給自足，「唔係成日靠國內」。