房委會5年公營房屋單位瑕疵少於0.7處達標　立會兩大黨轟不符現況

近年不少公營房屋項目入伙時，單位質素備受詬病。《香港01》記者早前曾找驗樓師為部分居屋項目如觀塘彩興苑、梅窩銀河苑，以及綠置居景泰苑等驗樓，均發現單位內出現不少問題，收樓質素甚至不及格。 不過，運輸及房屋局今日（26日）書面回覆立法會議員胡志偉質詢時表示，根據房委會的年度目標，每個新建公營房屋單位並不能超過0.7處的瑕疪，又指在過去數年間都能達標，以過去5年直至今年5月底為止計，已落成的77,215個公營房屋單位中，房委會只接獲約440宗發現瑕疵的個案。 立法會房屋事務委員會主席、房委會委員柯創盛表示，就其觀察而言，近年新落成公營房屋中，驗收的單位均見到多處瑕疪，與房委會所謂的0.7處目標，出現了巨大落差，明顯無反映現時情況；另一名房委會委員兼立法會議員尹兆堅亦批評，房委會計算方法不反映真實情況。 房委會成員、立法會房屋事務委員會副主席尹兆堅則指，就地區觀察而言，每個新入伙單位至少有3至5處被投訴，批評有關數字是自欺欺人，猶如「 痴人說夢話」。

運房局表示，根據其年度目標，每個新建單位並不能超過0.7處的瑕疪數目。（資料圖片）

運房局聲稱5年來一直達標

運房局指，房委會一直關注建屋質素，根據其年度目標，每個單位並不能超過0.7處的瑕疪數目。局方的回覆更指出，過去數年房委會都能達標。

運房局又解釋，截止今年5月底為止，過去五年間共有7.7萬伙的公營房屋單位落成，當中只接獲440宗發現瑕疪個案，公屋、居屋及綠置居分別佔約300宗、110宗及30宗，即每年每個單位發現的瑕疪數目，大約為0.004至0.02個。

局方又指，有關的瑕疪包括滲漏、水掣滲水、瓷磚損毀、批盪裂痕等，當中並無發現有單位設施不符標準的情況。

↓彩興苑單位瑕疵直擊↓

+ 5 + 4 + 3

一日內完成修繕個案不包括在內

值得注意的，是房委會所謂的經《損壞情況報告表》轉介並核實的建築缺陷/瑕疵個案，原來不包括承建商一天內可完成修繕的輕微個案，如清潔污垢、修緊鬆脫鐵器或添加潤滑劑等。

運房局又指，一般情況下住宅單位內的修繕工程，如涉及瓷磚損毀、牆身和天花滲水等，需時約1至3星期。至於輕微的項目如窗戶鐵器、鋼閘鎖和鉸損壞等，修繕則能在約1星期內完成。

↓銀河苑單位瑕疵直撃↓

+ 6 + 5 + 4

記者實地驗樓 單位質素不及格、安全成疑

事實上，《香港01》曾為觀塘彩興苑、梅窩銀河苑驗樓。驗樓師曾指，銀河苑單位有多達42塊「空心磚」，單位的鋪磚、批盪、油漆亦「捧蛋」，單位多處更出現生繡，最終評分只得37分。

至於彩興苑單位亦只僅僅及格，廚房洗碗盤排水管發現有漏水問題，水龍頭亦未有裝穩。同時，廚房門玻璃更有大量氣泡，驗樓師直言，其防火功能或成疑。

↓景泰苑單位瑕疵直撃↓

柯創盛認為，數字未能反映現實情況。（資料圖片） 柯創盛：促請政府檢討承辦商驗收程序 柯創盛指出，據他在新公營房屋項目的觀察，包括居屋彩興苑、綠置居景泰苑等，發現單位驗收時的瑕疪甚多，與0.7處的目標明顯出現巨大落差。 他又指，局方聲稱5年來，共發現110宗瑕疪個案與居屋有關，批評相關數字未能反映現實情況，「好懷疑唔止110宗咁少！唔少業主無請驗樓師，只靠目測驗樓，好多問題可能當時睇唔到。」 為確保單位質素，他建議當局要檢討承辦商的驗收程序，不應只抽取樣本，而是全面檢查所有單位及物料。

尹兆堅估計，對於部份需執漏的地方，承建商或管理公司可能未有將記錄在案。（資料圖片）

尹兆堅：達標是痴人說夢話

民主黨立法會議員、房委會委員尹兆堅說，就地區觀察而言，如尚翠苑、洪福邨等，每個新入伙單位至少有3至5處被投訴，不理解房委會為何指能夠達標。

他估計，對於部份需執漏的地方，承建商或管理公司可能未有將記錄在案，只派人維修，使瑕疪數目未能被計算在內。同時，由於一日內完成修繕個案不包括在內。他坦言，房委會計算瑕疵方法並不反映真實情況，無助改善日後的工程質素，他更批評：「每個單位有7處瑕疪都唔止，佢（房委會）話達標，根本就係自欺欺人，痴人說夢話！」

過去五年建成的公營房屋瑕疪數目