房委會通過長者樓換樓、寬敞戶調遷計劃　料今年下半年起實施

房委會資助房屋小組委員會今日（21日）開會，討論「長者業主樓換樓先導計劃」，以及長者寬敞戶調遷計劃安排。房委會指出，委員今日會上均同意相關計劃，兩項試驗計劃同樣會在今年下半年實施。

房委會通過建議，只要家庭成員均年屆七十歲或以上，而選擇調遷至面積合適的公共租住房屋單位，可享有全免租金。（資料圖片）

一年試驗計劃有300個單位

特首林鄭月娥去年在任內第二份施政報告中，建議當長者公屋寬敞戶調遷至較小的單位後，可享終身全免租金。

房委會今日討論相關建議。若家庭成員均年屆70歲或以上，而選擇調遷至面積合適的公屋單位，便能可享有全免租金。房委會將會分配300個單位予為期一年的試驗計劃，並以先到先得方式編配，合資格住戶可獲最多三次新或經翻新單位的房屋編配，並發放住戶搬遷津貼。

房委會說，在今日會議上，委會均表示同意其計劃。試驗計劃將於今年下半年實施。

房協計劃於今年下半年推出「長者業主樓換樓先導計劃」，並接受申請。（資料圖片）

長者樓換樓計劃涵蓋房委會單位

此外，《施政報告》亦宣布接納房協推行的「長者業主樓換樓先導計劃」。年滿60歲並擁有房協「住宅發售計劃」單位業權滿10年的業主，可在未補價的第二市場出售單位，購買一個較小的單位。

房委會說，委員在會上均同意計劃，可容許業主於房委會或房協的第二市場，購買面積較小的資助出售單位，以讓他們有更多選擇，並能使房協全面測試「大單位換小單位」的概念。

房委會續指，房協計劃於今年下半年推出先導計劃，並接受申請。

初級和退休公務員編配名額恢復1,000個

此外，房委會估算，下年度約2.41萬個租住公屋單位可供編配，當中有1,000個會編配予初級和退休公務員，佔整體4.1%。房委會解釋，過去四年增加名額予「公務員公共房屋配額計劃」的安排已完結，因此，下年度名額將恢復為1,000個。