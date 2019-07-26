【醫護不足】急症培訓醫生招聘餘額最多　聯合醫院9月再有人離職

公立醫院服務緊張，惟持續出現人手荒，去年度共有374名醫生離開醫院管理局，醫管局在今個年度雖然開設525個駐院醫生專科培訓名額，但截至今年7月5日，仍有46個名額未能聘請到人手，餘額佔整體達8.8%。 各個專科當中，餘額比率最高是急症科，接近20%；其中聯合醫院急症科仍欠兩個位未填，有該院前線醫生透露，急症科將有再多一人離職，而病人眾多，非緊急病人等候時間或再延長。聯合醫院證實一名急症科醫生較早前因為私人理由辭職，將於9月離任。 而培訓餘額最多的醫院是瑪麗醫院及東區醫院，各欠5名醫生。港島東醫院聯網總監兼東區醫院行政總監陸志聰醫生解釋，是由於配對問題，以致未能填補到所有空缺。

聯合醫院急症室病人眾多，但目前仍欠兩名急症科醫生。 （資料圖片）

前線醫生：急症科吸引力較低​

有聯合醫院前線醫生透露，急症科現時的確人手不足，但卻再有一名中層醫生即將離職。他形容院內出現「擠塞」及「倒灌」，大量病人等候入院，醫生「可能睇多幾輪」，令新一批求診者輪候時間更長。他指出，急症科並非熱門專科，對新醫生的吸引力較低，病人數量多，又需要輪班，「以前流轉都快㗎啦，而家環境更艱難。」

對於東區醫院仍欠2名兒科及3名外科醫生，陸志聰就坦言，「配對唔到都無辦法」。 （資料圖片／陳倩婷攝）

聘請新醫生 「人揀你，你揀人」

對於東區醫院仍欠2名兒科及3名外科駐院醫生未成功聘請，陸志聰就坦言，「配對唔到都無辦法」。他指，醫科畢業生選擇駐院培訓醫生職位時，可以揀選專科及醫院，醫管局再作出配對。不過他透露，曾有畢業生希望選擇某醫院的外科，但該醫院未能提供，而東區醫院安排該名畢業生到東區醫院接受外科醫生面試時，該畢業生沒有露面；而院方再安排該畢業生到港島東聯網另一醫院面試時，該畢業生同樣沒有露面。他指這種情況是個別個案，但醫院及聯網目標是聘請到最多的人手，會盡量安排，惟坦言是「人揀你，你揀人」。

陸志聰稱，人手不足對提供服務會有一點影響，唯有透過特別酬金計劃，安排其他同事加班，而院方會繼續招聘，包括招聘在私營機構工作的醫生、其他醫院醫生及透過有限度註冊招聘海外醫生。

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聯合醫院回覆稱，急症科現時共有4名醫生空缺，當中一名急症科醫生較早前因為私人理由辭職，將會於9月離任。院方已陸續就有關空缺展開招聘程序，預計9月會有一名新醫生到急症室工作。發言人表示，醫院會繼續密切留意急症科醫生人手情況，並繼續透過實施特別酬金計劃、特別退休後重聘計劃，以及積極招聘兼職醫生，加強醫生人手，確保服務能夠滿足市民需求。