【醫護不足】新受訓醫生名額仍有9%空缺　內科、外科、急症科重災

公營醫療醫生人手「流血未止」，去年度共374名醫生離開醫管局，流失率高達6.5%。每年醫管局都透過招聘駐院專科培訓醫生增加新血，《香港01》發現在數個專科，今年新開設的培訓名額比離職醫生人數為少，換言之可能難以填補到流失人手。此外，雖然醫管局提供525個駐院培訓醫生名額，惟至今仍有46個空缺，餘額佔總數達8.8%，重災區為外科、內科及急症科。 醫管局解釋，除了聘請醫科畢業生作為駐院培訓醫生外，亦會透過公開招聘及內部調配等方式填補空缺。

公營醫療服務緊張，不少醫院病房都在走廊位置加開病床。 （香港01記者攝）

根據醫管局最新文件顯示，2018/19年度（2018年4月18日至2019年3月19日）醫生的流失率達6.5%，最少創下11年新高。

醫管局提交立法會文件指出，截至今年3月底，2018/19年度（去年度）共有374名醫生離職，包括顧問醫生、副顧問醫生、駐院醫生等各個職級，也包括退休醫生。在各專科中，去年度流失醫生人數最多的是外科及內科，各有54名醫生離開；以聯網劃分，最多醫生離開的是新界東聯網，共70名，其次是九龍中聯網，共69人離職。

每年醫科畢業生成為醫管局的主要新血以填補人手流失。他們會獲聘為駐院專科培訓醫生。醫管局早前在網頁公布，2019/20年度提供525個培訓名額。在各專科中，名額最多為內科，有105個；其次是外科，有92個。若以聯網劃分，九龍中醫院聯網提供最多培訓名額，共有93個；而新界東及新界西亦分別提供92個名額。

根據醫院管理局最新文件顯示，醫生的流失率高達6.5%。 （資料圖片）

4個專科共106人離職，卻只開出89個培訓名額

不過，記者對比醫管局數份文件發現，在4個專科當中，醫管局今年開設的駐院專科培訓醫生名額比去年離職的醫生數目為少。去年度有36名麻醉科醫生、11名耳鼻喉科醫生、35名骨科醫生、24名放射科醫生離職，合共有106人，但醫管局今年度開設的駐院受訓醫生職位，麻醉科為31名、耳鼻喉科為3名、骨科為33名、放射科為22名。換言之，該4個專科共有106人離職，卻只開出89個培訓名額，即可能有17個流失人手未知何時填補到，佔離職人數的16%。

醫管局發言人解釋，招聘的駐院醫生培訓名額，會因應服務需求、專科服務發展需要、人手流失及市場供應等因素而制定，聘請醫科畢業生作為駐院培訓醫生，是醫管局醫生人手的主要供應，惟醫管局亦會透過公開招聘及內部調配等方式填補空缺。醫管局早前已透過上述途徑，陸續填補2018/19年度離職醫生的空缺。

在4個專科中，醫管局今年開設的駐院培訓醫生職位數目比去年離職的醫生數目為少。 (香港01製圖)

另外，今年度駐院培訓醫生對比2018/19年度增加48個名額，增幅一成。然而，其實有關增幅並未兌現。截至今年7月5日，525個駐院培訓醫生名額中，仍有46個名額未能填補，佔開設名額的8.8%，當中以外科餘額數目最多，原本提供92名醫生，仍欠11名醫生，餘額比率為12%；內科也有9名空缺，餘額為8.6%；而急症科的餘額比率最高，原先想招聘41人，卻只聘請到33人，即餘額比率約20%。以聯網劃分，以九龍東聯網的餘額最多，仍需10名醫生；而最缺駐院培訓醫生的醫院是瑪麗醫院及東區醫院，各欠5名醫生。（見另稿）【醫護不足】急症培訓醫生招聘餘額最多 聯合醫院今月再有人離職

↓↓點擊下圖，看駐院專科醫生培訓名額及餘額↓↓

記者向醫管局查詢計劃如何招聘尚餘的醫生人手空缺，局方表示，會持續推行各項增聘及挽留人手的措施，包括招聘全職和兼職醫生；增加醫生晉升機會及加強培訓；招聘非本地培訓醫生以有限度執業註冊到公立醫院工作；推行「特別退休後重聘計劃」。

另外，醫管局承認，於今年7月聘請到約470名新醫生加入公立醫院，當中約420人為應屆醫科畢業生，其餘包括在海外畢業而回港應考了執業試的醫生，也有部分人或在剛畢業時到私營市場執業，現重新加入醫管局。