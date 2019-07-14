【光復上水】警隊員佐級協會發聲明　點名尹兆堅企圖抹黑警方　

市民自發於周六（13日）舉行「光復上水」遊行，遊行結束後，有示威者和警方對峙，並演變成警民衝突，期間一名示威者疑因被一名身穿白衫的督察追趕，情急之下跨出天橋欄杆，險從三層樓高的天橋墮下，由在場人士將他拉回安全位置，該名示威者其後被警方以涉嫌非法集結拘捕。 尹兆堅昨晚向在場記者表示，「一名白衣警察手執警棍追打男子，男子可能受驚越過圍欄，及至其獲救後該警察『呆咗』，沒參與救人」。《香港01》記者現場採訪所見，他被數名警員和一位TVB無綫新聞攝影師捉住救回天橋，再被警方拘捕。 警察隊員佐級協會今日（14日）發聲明，點名譴責立法會議員尹兆堅，就有示威者跳橋一事，「企圖捏造事實，誤導公眾」，又批評他阻礙警方執行清場行動，意圖抹黑警方，呼籲各界「站出來譴責」。

周六（13日）有市民自發發起「光復上水」遊行，遊行結束後，有示威者和警方對峙，並演變成警民衝突，期間一名示威者疑因被一名身穿白衫的督察追趕，情急之下跨出天橋欄杆，險從三層樓高的天橋墮下，由在場人士將他拉回安全位置，該名示威者其後被警方以涉嫌非法集結拘捕。（資料圖片）

當時在事發現場附近的民主黨立法會議員尹兆堅，在青年安全後，上前與警員理論，期間被一名督察用警棍打中額頭，額頭腫起，他強調會到北區醫院驗傷追究。他又指，一名白衣警員追捕一名男子，令該名男子幾近墮橋，批評「幾乎搞出人命」。

然而，事發後，現場又指後來有數名警員將該名男子帶走，並沿途向該名男子表示是警方將他救起，又不斷向他說「我哋頭先救你㗎」，「如果唔係你跌死咗啦」等；警方與尹兆堅各執一詞。

民主黨立法會議員尹兆堅，在青年安全後上前與警員理論，期間被一名督察用警棍打中額頭，額頭腫起，他強調會到北區醫院驗傷追究。（梁鵬威攝／資料圖片）

警隊員佐級協會主席林志偉在聲明中指出，昨日上水遊行後激進示威者引發衝突，警方多次勸喻示威者離開無效，被迫進行清場行動。從電視台拍到的影片清晰可見，警方在行人天橋清場期間有示威者跨越天橋圍欄企圖跳下離開，幸而幾名警察「及時趕至」將示威者拉住，安全拉回橋面，成功拯救生命。

林志偉形容事發後，立法會議員尹兆堅向記者「謊稱」是警察追打示威者，以致該示威者要跳橋逃走，並由記者及途人首先將該示威者救起，批評尹兆堅「企圖捏造事實，誤導公眾，行為卑劣，居心叵測」。協會譴責有人「明目張膽」扭曲事實。

聲明全文

林志偉亦在聲明中補充，尹兆堅及在場其他議員，以要遊說示威者冷靜及監察警察執法等說法，不斷阻礙警方執行清場行動。（梁鵬威攝／資料圖片）

林志偉亦在聲明中補充，從其他影片可見，尹兆堅及在場其他議員，以要遊說示威者冷靜及監察警察執法等說法，一直身處激進示威者的前面，不斷阻礙警方執行清場行動，又在警方防線推進時刻意緊貼警察，認為他「刻意製造被警察推撞的場面，意圖抹黑警方的執法行動，及以示自己站在示威者的一方，獲取個人利益」。

林志偉指，協會「懇請社會各界立即站出來譴責及停止這些帶頭製造事端的始作俑者，讓社會重新走回正軌」。