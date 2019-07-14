【光復上水】警清場行動拘2男　險墮橋男子涉非法集結　10警送院

昨日（13日）的光復上水遊行結束後爆發的警民衝突，於晚上8時左右告終。警方今日（14日）凌晨發新聞稿，表示昨日上水區的遊行活動結束後，大批人士非法集結，期間發現有示威者與其他人士發生爭執，警方介入時遭示威者以鐵枝、疑似刺激性粉末及液體等物品「主動」襲擊警察，其中10名警務人員送院治療後出院。 清場活動中，警方共拘捕2名男子。其中，一度險些墮橋遭救起的男子，涉嫌非法集結，另一人則因欠交罰款被補。

警方表示，昨日（13日）有團體在上水區進行公眾遊行活動，在下午3時30分由馬會道北區運動場外籃球場起步，至下午約5時主辦單位宣布遊行活動結束。（羅君豪攝／資料圖片）

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警方表示，昨日（13日）有團體在上水區進行公眾遊行活動，在下午3時30分由馬會道北區運動場外籃球場起步，至下午約5時主辦單位宣布遊行活動結束。警方指，其後大批人士在龍琛路、龍運街及新運路一帶非法集結，警方發現有人在短時間內有預謀及大規模派發頭盔、眼罩等裝備，並在現場收集大量鐵枝及其他攻擊性武器，拆毀附近鐵欄，以水馬、鐵欄及其他雜物堵塞道路。

光復上水遊行結束後，爆發警民衝突，有示威者受傷倒地。（羅君豪攝／資料圖片））

行動中10警送院 接受治療後全部出院

同時，警方亦發現有示威者與其他人士發生爭執，當警方介入時，警方表示有個別示威者嘗試衝擊警方並圍堵警務人員。另外亦有大批「暴力」示威者衝擊警方防線，「蓄意使用鐵枝、疑似刺激性粉末及液體等不同的武器及物品主動襲擊警察」，多名警務人員手腳及面部受傷，其中10名警務人員送院治療後出院。

警方續指，在經多次警告無效後，警方於晚上約8時採取清場行動。清場行動於昨晚10時30分完結，所有堵塞道路亦已重開。（資料圖片）

警方續指，在經多次警告無效後，警方於晚上約8時採取清場行動。清場行動於昨晚10時30分完結，所有堵塞道路亦已重開。警方於昨日的行動中，共拘捕2名男子，涉嫌非法集結及欠交罰款。

警方表示，其中一名被捕男子涉嫌阻礙警方防線推進，形容「當人員嘗試上前向該名男子了解，他突然逃跑，及至上水廣場行人天橋時跨出欄桿，企圖躍下，人員立刻捉緊該名男子並將他救回行人天橋內」。經初步調查後，該名男子涉嫌非法集結被捕。

警方又指，再次留意到當人員向前推進進行驅散時，有立法會議員及其他人士站在警方的推進線前，阻礙警務人員執行職務。（梁鵬威攝／資料圖片）

警方：有立法會議員阻礙警務人員執行職務

警方又指，再次留意到當人員向前推進進行驅散時，有立法會議員及其他人士站在警方的推進線前，阻礙警務人員執行職務。警方表示該些行為同時為議員本身、警務人員、傳媒及示威者帶來極大的人身安全風險。

警方呼籲任何人士切勿以任何方式阻撓警方的行動，否則有可能會觸犯妨礙警務人員執行職務罪，並強烈譴責暴力示威者的刻意襲擊行為，並強調會對所有非法及暴力行為進行調查，追究到底。