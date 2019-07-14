【沙田遊行】上水示威者險墮橋 社總批警失控 促關注警精神健康

《逃犯條例》修訂風波令民怨四起，昨日（13日）光復上水遊行後演變成警民衝突，今日（14日）有網民再發起沙田遊行。遊行前夕，社總「陣地社工」在遊行起點翠田街足球場先譴責警察濫用暴力，以及多名高官管治失效。 有昨日親眼目睹黑衣青年幾乎墮橋一幕[的社工指，眼看他因逃命幾乎喪失生命，當刻情緒不禁十分激動，武力及無理多方驅趕行為，亦令路過街坊感到恐懼，批評警方使用不必要武力。

「陣地社工」表示，多次觀察到部分前線警員情緒失控，難以按照武力及武器守則，包括使用武力前「予以警告」及施以「最低程度武力」，例如昨日在上水以不成正比的武力對待正在離開的群眾，包括路過的街坊。（盧翊銘攝）

在沙田遊行前一日、光復上水遊行後，示威者在多處與警方爆發衝突，期間警方出動警棍及胡椒噴霧，入夜清場時一名示威者被武裝警員追捕，其後躍出天橋，整個人幾乎跌下去，最終被警員及記者拉回。

「陣地社工」表示，多次觀察到部分前線警員情緒失控，難以按照武力及武器守則，包括使用武力前「予以警告」及施以「最低程度武力」，例如昨日在上水以不成正比的武力對待正在離開的群眾，包括路過的街坊。

光復上水遊行後，示威者在多處與警方爆發衝突，警方一度出動警棍及胡椒噴霧，入夜清場時一名示威者被武裝警員追捕，其後躍出天橋，整個人幾乎跌下去，最終被警員及記者拉回。（資料圖片）

「陣地社工」成員阿Key是昨晚年輕人幾乎墮橋事件的目擊者之一，直言親眼看見一名年輕人因逃命幾乎喪失生命，多名防暴警察追捕一、兩名青年，當刻情緒十分激動。另一名目擊者、同樣是「陣地社工」成員的Esther表示，昨晚即使大部分示威者已離開，但警察仍在上水天橋多方推進，喝令市民離開，不少路過街坊感到恐懼；其後看見一名黑衣青年從商場逃出，面對「前無去路、後有追兵」被逼跳橋，她也不禁尖叫，擔心再有犧牲。

另一名成員Eric表示，警方入夜後清場，防暴警察似是在橋上「排練」，一字排開疑似以行動告誡市民「這是遊行的結果」，起震攝效果，不顧市民安危。

「陣地社工」成員阿Key（右三）是昨晚年輕人幾乎墮橋事件的目擊者之一，直言親眼看見一名年輕人因逃命幾乎喪失生命，多名防暴警察追捕一、兩名青年，當刻情緒十分激動。（盧翊銘攝）

曾親眼目睹有警員欲向跌倒在地的老翁揮警棍

成員陳虹秀認為，警方以恐怖及失控的手段對待市民，也親眼目睹有警員向跌倒在地的伯伯企圖揮警棍，幸好有社工及時阻止，但當時伯伯已抱頭縮作一團。她直斥，警方驅趕行為已踩到其底線，希望警員在下午的遊行光明正大拍照及出示委任證，也不要針對穿黑衣、戴口罩的市民，以免引發騷動。另一成員許麗明也批評，警方在「平淡的生活增添無謂的恐懼」，也製造白色恐懼。

「陣地社工」認為，為照顧警員的精神健康，應立即安排他們休假，停止執行任務，停止傷害手無寸鐵群眾；他們又譴責特首林鄭月娥、保安局局長李家超及警務處長盧偉聰一直逃避責任，以前線警員作長盾，不敢直視人民。