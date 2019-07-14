【光復上水】警察佐級協會一日發兩聲明　促一哥保障警員心理健康

警察隊員佐級協會繼今日（14日）早上發聲明點名譴責立法會議員尹兆堅，就有示威者疑跳橋一事，指控他「企圖捏造事實，誤導公眾」後，會方同日再發聲明，促請警務處處長及管理層「必須確切保障執勤警務人員的人身安全及心理健康」；又強調「除非管理層有信心其戰術及裝備等條件，能確保執勤人員在行動中的安全，否則不應該指派人員執行可能引致受傷的任務或到危險的地方執勤」。

警察隊員佐級協會主席林志偉今日（14日）在聲明中提及昨日（13日）上水遊行後，斥「再有暴力及激進的示威者發動非法佔領街道及衝擊警方防線的行動，肆意製造混亂及破壞社會秩序，有預謀地在混亂中襲擊警務人員及持不同意見的市民」。（資料圖片）

警察隊員佐級協會主席林志偉今日（14日）就近日有警員在各區舉行的遊行後，發生的連串警民衝突中受傷事宜，召開緊急執行委員會會議，並發出聲明。林志偉在聲明中提及，昨日（13日）上水遊行後，斥「再有暴力及激進的示威者發動非法佔領街道及衝擊警方防線的行動，肆意製造混亂及破壞社會秩序，有預謀地在混亂中襲擊警務人員及持不同意見的市民」。

聲明又指，警方在上水衝突及近期數次行動中，看到不少人員在執勤時身陷險境，以致受傷，甚至面對危及生命安全的情況。協會強調並非質疑警隊管理層的行動決定，但管理層有責任及必須確保其行動能有效保障執勤警務人員的職業安全，包括人身及心理上的安全與健康。

協會強調並非質疑警隊管理層的行動決定，但管理層有責任及必須確保其行動能有效保障執勤警務人員的職業安全，包括人身及心理上的安全。（資料圖片）

林志偉表示，反修例事件引發的風波發展至今，「激進」的示威者的違法破壞秩序及暴力行為越演越烈，已大大超越文明社會可以接受的程度。從上水衝突及之前無數衝突事件的影片可見，示威者「肆無忌憚」地使用思疑含腐蝕性液體的水彈和粉末、鐵枝及磚頭等可造成大殺傷力的武器攻擊警察，亦有示威者使用可永久損害視力的激光不斷照射設置防線警員。

同時，林志偉直斥「近日暴力示威者更膽敢公然包圍警察以雨傘或其他硬物作攻擊，部分被圍困的警察只配戴輕量防護裝備，只能以血肉之軀捱打。另外，執勤的警務人員亦需長時間默默忍受示威者的語言暴力及肆意侮辱，即使下班後亦要忍受及提防自己和家人受到激進仇警者的滋擾和侮辱」。

聲明全文

協會促請警務處處長及管理層，「必須確切保障執勤警務人員的人身安全及心 理健康」。又重申協會的立場是，「除非管理層有信心其戰術及裝備等條件能確保 執勤人員在行動中的安全，否則不應該指派人員執行可能引致受傷的任務，或到危險的地方執勤，減少人員可能承受的職安健風險」。聲明指，如果情況持續沒有改善，協會會徵詢律師的意見，尋求能夠更有效保障人員安全的方法。