【沙田遊行】光復上水示威者險墮橋　尹兆堅批警方「濫捕」促檢討

《逃犯條例》修訂風波引發示威遊行活動遍地開花，昨晚「光復上水」遊行後，示威者在與警方爆發衝突，入夜清場時一名黑衣示威者被武裝警員追捕，其後躍出天橋，整個人幾乎跌下去，其後被拉住獲救。 對於有警察組織及建制人士批評，民主黨立法會議員尹兆堅在回應事件時，沒有提及警方有份「救起少年」，是「企圖捏造事實，誤導公眾」，尹在沙田遊行起步前稱，有關指控可笑及離譜，因他曾提及警方有份救援，反質疑「警方有否檢討自己有無濫捕，幾乎造成大禍？」

▼7.14沙田遊行▼

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昨晚一名示威者疑因擔心被捕，情急之下跨出欄杆，幾乎從三層樓高的天橋墮下。（資料圖片／梁鵬威攝）

尹兆堅表示，昨晚收到幾乎墮橋青年家人求助及趕至上水警署提供協助，至今晨五時仍未能保釋，律師團隊會繼續提供援助。

對於有指控批其「企圖捏造事實」，尹兆堅強調回應中沒有指責警方沒有救人，也有提及警方有協助救援，希望建制派及警察組織不要造文章及指鹿為馬，認為有違警方要保持中立的態度；也認為警方拉錯人是「鐵證如山」。

尹兆堅表示，昨晚收到幾乎墮橋青年家人求助及趕至上水警署提供協助，至今早五時仍未能保釋（勞敏儀攝）

立法會議員林卓廷表指出，尹兆堅的額頭仍然紅腫及瘀黑，對於警務督察協會發聲明指尹兆堅被警方打中及拉錯人的說法造假，對此感到震驚。他認為，調查仍在初步階段，卻一錘定音指尹造假，做法不專業及偏頗。