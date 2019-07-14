【沙田遊行】警方：網傳有人會用汽油彈　籲市民勿參與違法行為

反對修訂《逃犯條例》浪潮持續，今日（14日）下午沙田舉行大遊行，由車公廟起步，以沙田站旁的巴士總站為終點。約下午5時許，部份示威者於鄉事會路及源禾路一帶，與警方對峙，警方曾施防胡椒噴劑，有示威者則投擲雜物還擊。 警方於下午5時55分左右，在其Facebook專頁發布簡報，表示沙田遊行大致順利，警方留意到有網上有人號召「遊行後進行暴力行為」，甚或會使用汽油彈，呼籲現場人士切勿參與任何暴力或違法行為，若發現任何暴力或違法行為，應盡快聯絡在場糾察或警務人員，儘快離開現場。

警方發布簡報，表示沙田遊行大致順利，警方留意到有網上有人號召「遊行後進行暴力行為」，甚或會使用汽油彈，呼籲現場人士切勿參與任何暴力或違法行為。（資料圖片）

警務處支援部助理處長林曉彤表示，留意到網上流傳指今日的公眾活動中，將使用汽油彈。所以警方在今日的行動中，調派穿上特別保護工作服的警員執勤。她呼籲現場人士請留意自身安全，切勿參與任何暴力或違法行為。如發現有可疑人士或任何人企圖作出暴力行為，應盡快聯絡在場糾察或警務人員，並避免處身危險情況，儘快離開現場。

就昨日（13日）光復上水遊行後，爆發的警民衝突，林曉彤形容為「暴力衝擊行為」，警方指有大批暴力示威者衝擊警方防線。（資料圖片）

另外，就昨日（13日）光復上水遊行後，爆發的警民衝突，林曉彤形容為「暴力衝擊行為」，警方指有大批暴力示威者衝擊警方防線，蓄意使用鐵枝、疑似刺激性粉末及液體等不同的武器及物品主動襲擊警察，導致16名警務人員受傷，其中10名警務人員送院治療後出院。

警方強烈譴責暴力示威者的刻意襲擊行為，並強調會對所有非法及暴力行為進行調查，追究到底。對於今日有24名立法會議員嚴厲譴責警方在昨日的上水集會中，失控程度接近病態，作出違反人類文明底線的暴力行為，警方表示對聲明內容「極度遺憾、失望」。

▼7.14沙田遊行▼