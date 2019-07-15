【消委會】喉糖愈食愈大鑊？「龍角散」屬一般食品　含糖量逾九成

喉嚨痛時，不僅吞嚥困難，甚至開口講話都痛苦難耐。不少人在喉嚨痛時會吃喉糖，來緩解症狀，殺菌治療。市面上喉糖品牌眾多，應該如何選擇？消委會今日（15日）出版新一期《選擇》月刊，公布41款喉糖產品測試結果。當中深受港人追捧的日本人氣產品「龍角散」，消委會按其標示的註冊資料，歸為一般食品，當中有一款Ryukakusan Cough Drops 120MAX Stick含糖量最高，每100克中含糖量達91.2克。專家指，在中醫理論中，糖易生痰，患者不應多食。 另外，消委會亦指，不少喉糖含委銨化合物當中的成分若服得過多，會導致口腔痛、過敏或呼吸困難；當中多種「使立消」服食過多，即成年人每24小時內最多服用12片以及兒童則最多8片，或會引致皮膚紅疹、胃部不適、面腫、呼吸困難。

喉糖（lozenges）是溶解於口腔或咽部的固體藥品製劑，以糖或一些調味劑和甜味劑作為製劑，加入香料及藥物成分，適用於局部口腔痛楚或咽喉感染；但市面上已有一些糖果類食品會被稱為喉糖或潤喉糖。消委會從連鎖藥房、個人護理用品店、健康產品專門店、超級市場和百貨公司等零售店，收集40款有關喉糖或口含片的資料。按照樣品標示之資料，有10款為註冊西藥，1款為註冊中成藥，另外有30款被歸為一般食品。

日食6粒「龍角散」 糖攝入量接近上限一半

日本品牌「龍角散」深受港人熱捧，但其品牌下一款Ryukakusan Cough Drops 120MAX Stick含糖量達91.2%，每粒含糖量達3.8克，若日食6粒，則已經超過世衛組織建議的成人攝入限量（50克）的一半。

被歸為一般食品的30款中，有14款含糖量超過7成。「Little Remedies」天然蜜蜂潤喉棒棒糖、「得果定」Cool潤喉硬糖，每粒含糖均超過3克，若日食3粒以上，亦已經超過限量三分之一。

香港中文大學中醫學院教研診所主任梁晶指出，糖在中醫理論中主要易生痰，如病人咽部不適伴痰多，便不應再進食過多的糖。

「龍角散」標示有錯誤 含糖及糖漿卻標示為０

同時，消委會在調查中發現，「龍角散」Ryukakusan Throat Cdy Citrus在成分中含有sugar（糖）及syrup（糖漿），但卻標示含糖量為0。消委會向公司查詢後，零售商表示所提及的兩款「龍角散」 含糖量皆有錯誤；亦有代理商表示產品或者來歷不明。另外亦有樣品含有代糖、糖精及糖醇等，使用者亦應注意劑量。

在30款被歸為一般食品類別的喉糖產品中，有14款含糖量超過7成。（香港01製圖）

樣本含不同成分 過量服用會引致口腔痛、過敏或呼吸困難

另外，消委會亦檢視1人款為註冊西藥以及一款為註冊中成藥的樣本，樣本主要有效成分亦有不同功效，主要分為消毒殺菌、止痛和抗過敏三類。病患若不注意劑量，或有機會出現不同症狀，包括口腔疼痛、出紅疹及氣喘等等。

標示含有苯扎氯銨的「得果適」特效喉糖檸檬蜜糖味，只適用於7歲以上人士，按樣本含量計，成人及12歲以上兒童每日最多可服用8粒，過量則有可能出現紅疹和氣喘。

「得果定」喉片每日不可超過8粒 會致舌頭痛或口腔痛

含有地喹氯銨的「得果定」喉片檸檬味則要注意每日不可超過8粒，否則會出現舌頭痛或口腔痛；含有西吡氯銨的「特快靈」消炎殺菌喉糖不含糖份（潤喉檸檬）則只適用於6歲以上人士，有醫生表示若過量服用則會出現皮疹、過敏反應及腸胃不適症狀。

抗過敏成分或會引致頭暈孕婦及哺乳期婦女服用需專業意見

「Scassh」含有馬來酸氯苯那敏（chlorpheniramine maleate），是常見的抗敏藥物，能減輕鼻炎和收鼻水，緩解因鼻水倒流引起的喉嚨痛，而副作用則是頭暈和口乾，不適合在駕駛汽車或操縱機器前服用。

香港醫學會代表耳鼻喉專科醫生黃德彰表示，部分藥用類喉糖在孕婦及哺乳婦女使用方面未有足夠資料，因而最好先諮詢醫生和藥劑師意見。

半數喉糖含有蜂蜜 不宜給1歲以下嬰兒服用

約半數喉糖食品含有蜂蜜或蜜糖，可起緩和劑作用，舒緩喉部、減低刺激感。但由於蜂蜜有機會遭肉毒桿菌孢子污染，嬰兒服用或有危險，不宜給1歲以下兒童口服。

消委會提醒，消費者選購喉糖時，應留意： 1. 包裝上是否有香港藥物註冊編號或中成藥註冊編號； 2. 女士要留意部分喉糖的藥物成分未必適合懷孕期間或哺乳期間服用，應諮詢醫生或藥劑師； 3. 服用含有中藥成分的產品前，宜先諮詢中醫師的意見； 4. 幼兒及長者食用喉糖時要小心鯁喉風險； 5. 不要讓1歲一下的嬰兒食用含有蜂蜜成分的喉糖； 6. 注意含糖量； 7. 若服用喉糖一段時間，疼痛未減輕，應主動求醫。

根據是次消委會調查的結果，含糖量較高的龍角散Ryukakusan Cough Drops 120MAX Stick的零售商表示將會更正含糖量資料，但表示公司是零售商，沒有有關健康功效的詳細資料。「Little Remedies」代理商表示將會向消委會提交醫學文獻，列舉蜜糖的醫學用途及健康益處。公司表示3歲以下和可能對產品中任何成分過敏的人士不適合服用該產品。