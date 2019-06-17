【消委會】一件Lady M千層蛋糕反式脂肪攝入量＝四包麥當勞薯條

平日喜歡吃牛油蛋糕、喝酥皮忌廉湯要留意！消委會今日（17日）出版的新一期《選擇》，公布75款非預先包裝食品的反式脂肪含量測試結果。當中「聖羅蘭餅屋」每件重297克的牛油蛋糕，吃一件所攝取的反式脂肪，佔成人每日攝入上限84%；近年貴婦最愛的「Lady M」千層蛋糕，進食一件（108克）便佔攝入量上限27%，接近四包麥當勞薯條的攝入量。 不少人早餐或下午茶會吃件雞批，但包括已結業的「蛇竇樂香園咖啡室」等四間店舖的同類產品，每件所含的反式脂肪，便接近每日攝入上限一半，所以吃兩件就接近超標；至於蛋撻產品，肯德基及澳門茶餐廳葡撻，每件的反式脂肪含量，達到攝入量上限逾兩成。 消委會引述世衞和聯合國糧食及農業組織指出，反式脂肪攝入量每天超過2.2克，死於冠心病的風險增加28%。

酥皮湯的反式脂肪含量，主要來自酥皮。（資料圖片）

消委會與食安中心於去年11月12月，從連鎖快餐店、外賣店、烘培店及餐廳等，搜集75款食品樣本，分別為酥皮忌廉湯、批/撻/酥皮卷、曲奇/蛋糕、中式酥餅/甜酥餅及其他類別食物，以檢測總脂肪、反式脂肪、飽和脂肪含量，並按丹麥的法例估算樣本中的工業生產反式脂肪含量。

根據世衛和糧農組織建議，每日的反式脂肪攝入量應少於人體所需能量的1%，以成人為例，每天攝入2,000千卡中，反式脂肪的攝入上限為2.2克。

資料來源：消委會（香港01製圖）

「café 360」酥皮忌廉湯反式脂肪​偏高

測試顯示，酥皮忌廉湯的反式脂肪平均含量最高，以每100克食物計算，8款酥皮的含量由0.75克至3.4克，平均2.5克。西九龍中心的「café 360」酥皮忌廉湯，其酥皮及湯所含反式脂肪分別佔每天攝入上限的59%及18%，吃一碗便攝入達77%每日反式脂肪上限；旺角Little Fusion的酥皮西蘭花忌廉湯，一碗的反式脂肪也達每日攝入上限75.6%。意粉屋的蘑菇森林忌廉湯加酥皮、Oliver's Super Sandwiches的酥皮忌廉磨菇湯及Ufufu Café（KF）焗酥皮粟米湯，反式脂肪也達到每日攝入上限逾60%。

必勝客Pizza Hut的酥皮忌廉雞湯，每碗的反式脂肪只佔攝入上限21%，為八款中最低。

ady M千層蛋糕Signature Mille Crêpes，每件的反式脂肪佔每日攝入上限27%。（資料圖片）

西環「聖羅蘭餅屋」牛油蛋糕 吃一件反式脂肪即頻超標

8款蛋糕的平均反式脂肪含量為每100克0.41克，其中馬鞍山超群Maria’s的牛油切餅含量最高，進食一件（重53克）佔每日攝入比率，與銅鑼灣Lady M一件（重108克）千層蛋糕Signature Mille Crêpes，一樣佔27%。西營盤的「聖羅蘭餅屋」牛油蛋糕，每件攝入的上限高達84%。

麥當勞薯條每100克含0.17克反式脂肪，吃一份90克薯條，攝入的反式脂肪佔每日上限7%。即吃一件Lady M蛋糕，攝入比率卻高出薯條近三倍。

中環「蛇竇」雞批 每日吃多過兩件便超標

在26款批/撻/酥皮卷中，雞批的反式脂肪平均含量最高，每100克含0.65克。其中已結業的中環「蛇竇樂香園咖啡室」及長沙灣「新華茶餐廳」的雞批，分別約重94克及115克，各進食一件便攝入每天上限的43%及49%，即每日不能吃多過兩件。反式脂肪相對較低的是美心甜雞批，每件只佔每日攝入上限10%。

大埔肯德基KFC的經典葡撻及美孚「多多麵包」咖喱角的反式脂肪含量，各進食一件則，分別攝入0.49克及0.68克，佔每天攝入上限的22%及31%。

蛇竇樂香園咖啡室每雞批，每日不能吃超過三個，否則攝入的反式脂肪便會超標。（資料圖片）

蛇竇樂香園咖啡室屹立半世紀，已於3月中結業。（資料圖片）

榮華、大同老婆餅 反式脂肪含量分別明顯

此外，19款中式酥餅/甜酥餅及其它類別食物，九龍灣Panash糖環冬甩，反式脂肪含量最高，每件攝入量等於上限20%，對比葵芳「Bove」原味班戟，一件的攝入量等於上限1.5%，兩者相差17倍。

中式餅的反式脂肪相對較低，榮華、大同老餅家的老婆餅，每件重量均約80克，但反式脂肪有明顯分別，分別為每日攝入上限3.9%及13%。恒香老餅家的皮蛋酥則為8.4%。

在每100克食物的反式脂肪含量中，位於灣仔的「百事吉餅店」蝴蝶酥含1.2克，比深水埗「新樂富麵包」蝴蝶酥含0.16克，高出7倍。但由於各自重量相差較大，故整件的攝入量相若。而6款曲奇的平均反式脂肪含量為每100克0.9克，以「晞斯餅店」曲奇的8克最高，最低是「菲爾斯曲奇專賣店」牛油曲奇，每100克只含0.51克。

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47%樣本達到「高脂」水平

測試又發現，樣本的工業生產的反式脂肪由0%至12%，平均含量2%，當中19款的含量佔總脂肪逾2%，包括7個酥皮忌廉湯得酥皮，含量最高是「Ufufu Café (KF)」及「Oliver’s Super Sandwiches」佔總脂肪比例高達12%。

而每100克食物含超過20克總脂肪可視為「高脂」食物，在測試中約有47%達到「高脂」食物水平。消委會表示，市民需保持均衡及多元化飲食，並限制食用油炸或高脂的烘焙食品，及含有工業生產的反式脂肪的零食和食品的分量。