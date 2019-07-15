【消委會】Panasonic成電器王者？　聲寶雪櫃、抽濕機最耐用

電視機、雪櫃、冷氣機等均是家中必備的常用電器，消費者都希望揀選「平、靚、正」的產品，消委會今日（15日）出版的新一期《選擇》，公布有關家居電器的用戶意見調查，發現Panasonic的洗衣機／乾衣機、雪櫃及冷氣機均為用戶滿意度最高的電器；聲寶的雪櫃和抽濕機則被用戶評選為最耐用的品牌。

（消委會提供）

消委會於今年3月至4月以電話隨機抽樣形式，進行用戶意見調查，收集消費者所使用的電器的毛病率、機齡少於5年的故障率、對產品的滿意度、會否再次購買該品牌產品的回覆，調查成功訪問共1,421個家庭。

電視機故障 過半屏幕顯示曾出現問題

調查結果顯示，電視機曾出現故障的受訪者中，過半數表示屏幕顯示曾出現問題，包括畫面出現黑點、畫面扭曲，甚至畫面全黑。調查結果顯示，只有10%的「LG」受訪用戶表示其電視機曾出現故障或損壞。相反，26%的「東芝」受訪用戶表示其電視機曾出現問題。

調查結果亦顯示，只有約5%的「Panasonic」受訪用戶表示，其電視機在購買後5年內曾出現毛病；12%的「索尼」及「三星」受訪用戶表示，電視機在購買後5年內就出現故障或損壞，其中「索尼」提供的原廠全機保用期只有2年，保障較其他品牌低。惟「索尼」仍然最受受訪者追捧，獲得最高的產品滿意度。

消委會調查結果顯示，只有10%的「LG」受訪用戶表示其電視機曾出現故障或損壞。相反，26%的「東芝」受訪用戶表示其電視機曾出現問題。（資料圖片）

「豐澤牌」冷氣機滿意度最低

冷氣機的整體滿意度較是次調查的其他4類家電低，當中滿意度最低的為「豐澤牌」，只有58%；「Panasonic」的滿意度最高，達81%，亦有逾70%「大金」現有用戶表示會再次購買同一品牌冷氣機，比例上最高，但消委會指出，其滿意度與其耐用程度並不相符。

消委會發現，以整體毛病率計，「樂信牌」的表現較好，只有11%受訪用戶的冷氣機曾出現故障或損壞；而「大金」的分體式及窗口分體式冷氣機、「開利」、「豐澤牌」、「格力」的供窗口式、分體式及窗口分體式冷氣機的表現則較差，上述品牌的20%受訪用戶均表示其冷氣機曾出現毛病。

「日立」冷氣機表現最好

調查指，「日立」冷氣機的表現最好，機齡少於5年的故障率只有6%。「大金」的表現較差，18%的「大金」用戶表示其冷氣機在購買後5年內曾經出現故障。消委會提醒，冷氣機出現倒汗水或滴水為最常見的問題，有機會因排水管道或隔塵網堵塞所引致，建議用戶每年開始使用冷氣機前，檢查排水管道是否有堵塞物，以及清洗隔塵網。

「大金」廠方表示，其公司只出售分體式冷氣機，是次調查結果只可能反映其分體機的表現；該廠方表示分體機如沒有配合適當安裝，會影響產品表現，包括製冷不良、滴水或出現倒汗水等問題，建議必須委托合資格安裝技工進行安裝。

冷氣機的整體滿意度較是次調查的其他4類家電低，當中滿意度最低的為「豐澤牌」，只有58%；「Panasonic」的滿意度最高，達81%，亦有逾70%「大金」現有用戶表示會再次購買同一品牌冷氣機，比例上最高。（資料圖片）

消委會指雪櫃一般十分耐用，今次調查中雪櫃的平均機齡為6年，只有約10%的雪櫃出現毛病。整體而言，「聲寶」雪櫃的滿意度最高，達94%，相反「LG」雪櫃的滿意度較差，只有74%用戶表示滿意或非常滿意。（資料圖片）

「聲寶」雪櫃的滿意度最高

消委會指雪櫃一般十分耐用，今次調查中雪櫃的平均機齡為6年，只有約10%的雪櫃出現毛病。整體而言，「聲寶」雪櫃的滿意度最高，達94%，相反「LG」雪櫃的滿意度較差，只有74%用戶表示滿意或非常滿意。就毛病率調查，當中表現最好的是「Panasonic」及「聲寶」，毛病率為9%，而「西門子」的表現較差，毛病率為18%。

然而，「Panasonic」受訪用戶中，10%表示其雪櫃在購買後5年內曾經出現故障，比調查中其他品牌差；而「三星」雪櫃的表現則最好，機齡少於5年的故障率只有4%。消委會解釋，毛病率和機齡少於5年的故障率，其差異某程度上或反映產品的品質和耐用程度正在下降。

調查中「Panasonic」的洗衣機／洗衣乾衣機的毛病率為16%，較其他品牌低，更有近80%的「Panasonic」及「西門子」用戶表示滿意或非常滿意。（資料圖片）

「惠而浦」洗衣機、洗衣／乾衣機表現最差

現時洗衣機／洗衣乾衣機普遍備有預設洗衣程式，可因應衣物種類或數量而調校洗濯模式，惟有14%受訪者表示，其洗衣機的預設程式出現問題，或影響產品的耐用程度。調查中「Panasonic」的洗衣機／洗衣乾衣機的毛病率為16%，較其他品牌低，更有近80%的「Panasonic」及「西門子」用戶表示滿意或非常滿意。

然而，最多受訪家庭使用的「惠而浦」洗衣機、洗衣／乾衣機表現最差，近30%的「惠而浦」受訪用戶表示其洗衣機／洗衣乾衣機曾經出現故障或損壞。「惠而浦」的代理商表示，洗衣機出現故障或損壞，可能與外在因素或使用年期有關，建議用戶定期聯絡代理商進行檢查和保養。

調查結果顯示，抽濕機一般甚少出現毛病，整體毛病率只有10%，為是次調查的5類家電中最低。當中表現最好的是「聲寶」抽濕機，只有2%受訪用戶表示家中的抽濕機曾出現毛病。（資料圖片）

消委會指抽濕機的運作模式大致分為壓縮式、熱石式和混合式。調查結果顯示，抽濕機一般甚少出現毛病，整體毛病率只有10%，為是次調查的5類家電中最低。

「聲寶」抽濕機表現最好

當中表現最好的是「聲寶」抽濕機，只有2%受訪用戶表示家中的抽濕機曾出現毛病。相反，「飛利浦」的表現較差，16%受訪用戶表示其抽濕機曾出現故障或損壞。

另外，所有「日立」抽濕機的受訪用戶均表示其抽濕機在購買後5年內都未曾出現故障，「日立」表現最好；而「Panasonic」的表現則較差，機齡少於5年的故障率為7%。整體滿意度中，有94%受訪用戶對「三菱電機」抽濕機表示滿意。