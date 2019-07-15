李寶安：TVB新聞部中立 　成為磨心是意料之內　員工：推我哋去死

在一連串的反《逃犯條例》修訂示威當中，有示威人士質疑無綫電視的報道有欠中立，除了在遊行期間阻擋採訪之外，亦有網民發起圍堵無綫電視的商場活動。 電視廣播有限公司集團行政總裁李寶安向全體員工發內部電郵指，無綫成為磨心是「意料之內、心裡有數」，強調新聞部報道「中立」、「不偏不倚」；他又指，記者採訪受阻、遭襲擊；亦有人打破採訪車玻璃；甚至圍堵旗下藝員出席的商場活動，行動已超越和平理性的底線。李寶安指，公司會全力支持新聞部及其他部門同事，望大家緊守崗位，維護新聞自由及為全港市民提供資訊及娛樂。 惟有新聞部員工直指，該電郵是「火上加油」，「同推我哋去死無分別。」

李寶安向全體員工發內部電郵，籲大家堅守崗位。

電視廣播有限公司集團行政總裁李寶安向全體員工發內部電郵指，無綫電視在近期的示威衝突中成為磨心是「意料之內、心裡有數」，強調新聞部報道「中立」、「不偏不倚」、「反映社會各界的訴求，一直不變」；惟李指，最近針對無綫電視的事件「超乎常理」，有「激進份子阻礙及衝擊」，甚至打破採訪者玻璃，直斥是「嚴重干預新聞自由」。

此外，對於有人發起圍堵藝員出席商場活動、程式投訴和張貼大字報等，行動已超越和平理性的底線，李指公司堅決反對任何人士企圖影響新聞報道的專業及中立原則，而上述手段亦不能阻止無綫繼續提供「大量多角度現場新聞直播的操作」。

李寶安續指，公司會全力支持新聞部及其他部門同事，「一齊面對此刻之困難」，冀望員工能堅守崗位，維護新聞自由，並為全港市民提供資訊及娛樂。

新聞部員工：電郵「火上加油」

有新聞部員工指，該封內部電郵未有紓緩外間對新聞部的批評，只是「火上加油」，「同推我哋去死無分別。」