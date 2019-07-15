補習老師被指摸女生胸　事主事後曾邀玩手遊　官指存疑團裁罪脫

補習社男教師被指在教室內伸手進非禮11歲女學生上衣摸胸，被控三項非禮罪。裁判官雖然接納女學生為誠實可靠證人，但她被非禮後又邀男教師玩俗稱「食雞」的手機遊戲，案件有令人揮之不去的疑團，故今（15日）裁定男教師就3項非禮罪罪名不成立。

被告李逸康在九龍城法院被裁定三項非禮罪全部不成立。（資料圖片）

男教師李逸康（30歲）早前被指於2018年7月至8月期間，在黃大仙一間補習社內，三度非禮11歲女童X。

官覺女童無法虛構的情節

裁判官指接納X為誠實可靠證人，因X所述過程細緻，以她的年紀應無法虛構如此細緻的情節。對於辯方質疑X曾將胞妹的沖涼片及倒立片予李，裁判官指不排除有人用事主的電話傳送影片，但X事後曾將2段YouTube影片傳送給李，又邀請他玩「食雞」，案件充滿揮之不去的疑團，故判李罪脫。

遭非禮後邀李玩「食雞」

女童X早前供稱，李趁其他學生離開後，突然走近她，先隔著她的上衣摸心口，雖然她受驚站起，又躲到牆邊蹲低，但李卻再伸手入上衣摸胸，X大力推開李，他才停止非禮，而相類似事件曾發生3次。不過審訊期間，辯方質疑X遭非禮後，仍將3歲胞妹的出浴影片及倒立影片予李，又邀請李玩俗稱「食雞」的手機遊戲。

案件編號：KCCC 706/2019