【逃犯條例】大專學界爭國際支持　籲美國通過香港人權與民主法案

昨晚（15日）沙田新城市廣場發生警民激烈衝突，大專學界今日（15日）再發聯合聲明，重申五大訴求，並指各院校學生會將以民間外交形式，聯繫外國學界、公民社會、政要，將香港問題推向國際，為香港爭取國際支持。聲明又指，學界的首要任務，是動員支持《香港人權與民主法案2019》，促使法案可在美國國會通過，保障香港的自治權免受中共干預。 聲明又指，學界會一直戰鬥，直至「香港重光丶港人得以解放，活在自由自主的一天。」

昨日沙田區舉行大遊行，入夜後新城市廣場發生大型警民衝突。（資料圖片／盧翊銘攝）

香港大學、中文大學、理工大學、演藝學院、浸會大學、恒生大學、城市大學、教育大學、科技大學、嶺南大學，以及樹仁大學等11間大專院校的學生會，今日發表聯合聲明，開首重申五大訴求，批評政府「視港人民意如無物」，漠視市民連日來的遊行，直言：「港共若堅持不可一世的態度，只是自尋死路」。

聲明稱，香港已逐步落入中共政權的控制之中，港人不能再退讓，需在全港各區街頭抗爭，並將戰線擴至國際，「我們不惜一切代價，我們絕不會投降」，並形容「此戰絕非只是香港人的存亡之戰；此戰也是自由世界對抗獨裁暴政的終極之戰。」

大專學界早前就林鄭約見提出兩大條件。（資料圖片 / 余俊亮攝）

學界又指，各大專院校學生會將於日內，以民間外交形式，聯繫外國學界丶公民社會、政要、外交人員和海外港人，為香港爭取更強大的國際支持，當中首要任務是動員支持《香港人權與民主法案2019》，促使法案可於美國國會迅速通過，建立具約束力的機制，保障香港的自治權免受中共干預。聲明續指，法案通過後，將可制裁個別侵害香港自治權、人權和民主的人，包括凍結其資產及禁止入境美國，「阻止禍港媚共者出賣香港」。

學界認為，雖然美國已有《美國－香港政策法》，但該法案只能制裁香港整體社會，無法針對個別人士，呼籲美國國會全體參丶眾議員迅速通過《香港人權與民主法案2019》。

另外，聲明指學界會加強與其他「自由國家」的聯繫，包括英國丶加拿大丶澳洲丶日本丶台灣和歐盟等，建立恆常對話窗口。聲明稱，會為香港爭取更廣泛的國際支持，並會一直戰鬥，「直至香港重光丶港人得以解放，活在自由自主的一天。」