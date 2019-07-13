【HPV疫苗】冒牌疫苗中心律師稱暫不退款　聲明說有查證疫苗真偽

海關日前聯同衞生署於觀塘信穎醫務中心檢獲76盒懷疑冒牌疫苗，並拘捕兩名男子。 涉事的醫務中心今日（13日）有職員當值，其中心代表律師黃蔚晴指醫務中心今日會開放至早上11時，主要供顧客查詢及登記。不過她稱暫時未會安排退款，將待化驗報告出爐後才作決定。

信穎醫務中心今日開放予顧客查詢。（張嘉敏攝）

涉事的信穎醫務中心於早上如常開放，並有兩名職員在內。中心外張貼一張律師事務所的聲明，稱中心一直嚴格遵守美國默沙東藥廠有限公司聲明內的「認清香港註冊加衛苗9」指引中，提及的4種檢驗方法以查証疫苗真偽。聲明內容聲稱中心有於本港衞生署網頁的「香港註冊藥劑製品」系統中，確認購買的疫苗已於本港登記。

聲明內稱對海關及衞生署記者會內容及傳媒的報道「深表遺憾」，而為䆁除顧客疑慮，可於下周一（15日）至周六（20日）早上9時至下午1時到場查詢。

信穎醫務中心代表律師黃蔚晴表示，中心現時已暫停所有注射服務，今日中心會開放至早上11時，主要開放予顧客作查詢及登記。她稱現時未有任何退款安排，會等待化驗報告出爐後才作決定。至於有關涉事疫苗的來源等資料，及被拘捕的男子是否醫務中心董事楊文信醫生，她稱由於尚在調查中，一概不作回應。根據其律師事務所的網頁，黃蔚晴與信穎醫務中心創辦成員李穎彰同為律師事務所的合夥人。

信穎醫務中心聲明（點擊下圖）：