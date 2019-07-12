【HPV疫苗】直擊觀塘冒牌疫苗醫務中心　據悉被捕董事為註冊醫生

香港海關與衞生署近日在觀塘信穎醫務中心檢獲76盒懷疑冒牌疫苗，並拘捕兩名男子，包括一名男董事，海關相信該醫務中心魚目混珠，為市民接種假疫苗。《香港01》記者今到信穎醫務中心，內有數名職員，離開時未有回應提問。 公司註冊處資料，信穎醫務中心在今年5月才成立，其中一名股東及董事是楊文信。楊文信現時同時持有另一間位於觀塘的診所「民康綜合醫務中心」。根據醫務委員會註冊醫生名單，一名註冊醫生名為楊文信，海關未有回應被捕董事是否醫生；但據了解，被捕的董事就是這名醫生。

記者在下午5時許抵達信穎醫務中心門外，中心裏有數名職員。 （香港01記者攝）

真假HPV疫苗，三處地點找不同。（張浩維攝）

香港海關版權及商標調查科高級監督關建強表示，7月10日與衞生署進行聯合行動，突擊搜查觀塘信穎醫務中心，以違反商品說明條例拘捕兩男子，包括一名49歲男董事及一名33歲男職員。該中心只經營疫苗注射服務。海關在該中心的一個雪櫃發現裝有76盒懷疑冒牌疫苗，另外一個雪櫃則裝有47盒真貨。目前政府化驗所正化驗假疫苗的成份。

香港01記者下午到觀塘港貿中心，發現信穎醫務中心位於該大廈1905室，但大廈地下的「水牌」就以紙遮蔽了1905室的店舖名字，而在19樓就有水牌顯示，在1905室的是「Harmony Medical Care Services Limited」，即是信穎醫務中心的公司註冊英文名稱。

信穎醫務中心職員急跑至後樓梯離開

記者在下午5時許抵達信穎醫務中心門外，中心裏有數名職員，而接近5時半，中心內的職員開始關燈及收拾東西，5時32分，中心內3女1男職員突然離開，其中男職員手提疑似電腦袋，數人都未有回應記者提問，直接跑到後樓梯離去，而其中一名職員在較早時間曾向記者指「今日只係返嚟執嘢」。

記者傍晚到民康綜合醫務中心，發現大門已上鎖。 （香港01記者攝）

民康綜合醫務中心以簡體字列明辦公時間。（香港01記者攝）

假疫苗醫務中心董事 與一位註冊醫生同名

記者查冊發現，信穎醫務中心在今年5月才成立，中心的創辦成員、股東及董事是楊文信，而另一名創辦成員就是李穎彰。

另外，根據查冊資料，楊文信現時同時持有另一間醫務中心「民康綜合醫務中心」，該中心與信穎醫務中心位處同一條街的。民康綜合醫務中心在2014年成立，楊文信是該公司股東及唯一董事。



根據醫務委員會的註冊醫生名單，有一名註冊醫生叫楊文信，1995年在香港中文大學醫科畢業。

假疫苗醫務中心董事持有另一診所 曾被轉介環亞顧客

位於佐敦的環亞體檢集團，在今年5月捲入子宮頸癌九價水貨疫苗風波，其後在6月初宣布清盤。記者在6月6日曾接觸到一名疫苗中介，她透露當環亞被揭發疑為客人接種水貨針後，曾向客人及中介稱，可以安排她們到民康綜合醫務中心接種餘下的疫苗，不過，由於有人到民康鬧事，最後民康拒絕為環亞的客人接種疫苗。根據中介提供民康醫務中心的地址，與楊文信持有的民康醫務中心的註冊地址是一致。

記者傍晚到民康綜合醫務中心，發現大門已上鎖，未見有職員。中心以簡體字列明辦公時間。