【光復上水】葛珮帆心痛警察受傷：你又打得我　我又唔打得你

光復上水遊行後爆發警民衝突，有警察受傷，亦有示威者、記者、立法會議員稱被警員襲擊。 民建聯立法會議員葛珮帆昨晚（13日）深夜到大埔那打素醫院探望受傷警員，她對於有警察受傷感到心痛，又質疑「你（示威者）又打得我（警察），我又唔打得你」，令警察難以保護香港。

葛珮帆心痛警察受傷。（截圖自葛珮帆Fb）

葛珮帆探望警察後在Facebook直播，講述受傷警察的情況，指共16個警員受傷，有人受皮外傷，有人身體中腐蝕性液體，手臂、背脊等部位受傷。

今次衝突爆發的原因之一，是有警員無戴委任證，遭示威者包圍，警察突圍期間揮舞警棍攻擊示威者，示威者則投擲雨傘雜物還擊，穿著防暴裝備的軍裝警員終以警棍武力清場。

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葛珮帆表示，今次是「有組織、有預謀、有準備」的襲擊行動，「除了遮外，他們有鐵通、腐蝕性液體，有些警員見到就是好像汽水樽般，以為倒汽水，其實是腐蝕性液體，預早裝好。」她猜測示威者的目的，是否想其他人仇警、更憎恨政府，又批評警方處於兩難，「你又打得我，我又唔打得你」，令他們難以保護香港。

對於有男子被追捕期間幾乎墮樓，她指無綫新聞片段顯示是警察救人，批評民主黨立法會議員尹兆堅誣捏警察，但她無解釋是否警察令男子幾乎墮樓。