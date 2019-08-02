【HPV疫苗】疑偽冒針與正貨有四差異　藥廠證實包裝有別香港行貨

近年本港子宮頸癌（HPV）疫苗供應短缺幾成常態，加上大批內地人來港打針，市面一針難求，繼今年5月有醫療集團被揭供應來歷不明的水貨疫苗後，近日更有醫療機構被揭發提供假疫苗，內裡不含疫苗成分，只有生理鹽水，印證了社會對疫苗真偽的憂慮。 早在去年，《香港01》已獲得一個懷疑偽冒的「加衛苗9合1子宮頸癌疫苗」樣本，記者將該樣本與本地婦產科醫生提供的正貨樣本對比，發現兩支疫苗有四大不同，包括包裝盒所用的物料、色澤，以及內裡盛載疫苗及針頭的膠膜材質及顏色，均存在肉眼可見的差異。 其後，《香港01》將該問題樣本，交給「加衛苗」的全球唯一製造商默沙東驗證。藥廠上月(7月)確認「包裝盒和盛載疫苗之膠盒的物料，與我方於本港註冊的有所不同」，但由於該疫苗已開封使用，未能取得內裡的物質化驗，不能定論為「偽冒」。

從外觀看來，難以分辨兩支子宮頸癌疫苗樣本的差異。（羅國輝攝）

本港「加衛苗」供應向來緊張，但有部分醫療機構可以持續為大批求診者打針，這些疫苗從何而來一直是個問號。

《香港01》去年7月獲得來自一所醫療機構的懷疑偽冒「加衛苗9」HPV疫苗樣本，包括疫苗包裝盒、盛載疫苗的膠盒、已注射的疫苗針筒及針頭，以及機構向客人派發的疫苗注射紀錄卡。

其後，《香港01》與本地婦產科醫生聯絡，取得另一個經正式註冊的正版疫苗樣本作對比，發現兩個樣本的包裝外盒，均印有「HK-64239」的香港藥劑製品註冊編號。一般而言，針盒印有本港註冊編號，理論上樣本應並非由外地入口的「水貨」針。然而，兩個樣本包裝所用的物料、印刷、用色等均有肉眼可見的差異，具體分別如下：

一、包裝盒：真貨呈光滑 疑偽冒呈啞色

正貨加衛苗9的疫苗包裝盒（圖1上）在燈光下清晰可見呈光滑面，而懷疑偽冒的疫苗包裝盒（圖1下）在燈光下呈啞色，兩者的包裝盒材質有明顯差異，不過兩個包裝盒均有藥廠MSD的鐳射標誌。

(圖1)上為婦產科醫生提供的正貨樣本；下為懷疑偽冒的樣本。

二、盛載疫苗的膠盒： 顏色與材質不一

取出內裡盛載疫苗的膠盒，由婦產科醫生的正版加衛苗9疫苗（圖2上）的膠盒顏色泛藍，懷疑偽冒疫苗包裝盒（圖2下）膠盒顏色為透明色。

(圖2)上是婦產科提供的正貨樣本;下是懷疑偽冒樣本。

膠盒的膠膜質料亦有分別，由婦科醫生取得的正版加衛苗9疫苗（上）膠膜是光面，懷疑假疫苗包裝盒（下）的膠膜是啞色。

三、疫苗膠塞：

由婦產科醫生取得的正貨加衛苗9疫苗膠塞（圖3左）印有"BD W0244"字樣，而懷疑偽冒的加衛苗9疫苗膠塞（圖3右）則沒有印上任何字。

(圖3)左是婦產科提供的正貨樣本；右是懷疑偽冒樣本。

四、疫苗注射紀錄卡：

從數張紀錄卡圖片中所見，被指偽冒的加衛苗9疫苗注射紀錄卡並無印上默沙東的香港辦公室地址，與我們從婦產科醫生取得的加衛苗9疫苗注射紀錄卡有別。

默沙東確認：包裝盒和盛載疫苗之膠盒的物料與註冊不同

《香港01》取得懷疑偽冒疫苗樣本，其後與HPV疫苗「加衛苗9」唯一製造商默沙東聯絡，並於去年11月將懷疑偽冒的「加衛苗9」樣本交予默沙東作檢驗。由於檢驗需時，默沙東發言人至今年7月22日回覆稱，經過仔細的驗證，確認記者提交予他們的樣本包裝盒和盛載疫苗之膠盒的物料，與默沙東於本港註冊的製品有所不同。默沙東發言人又稱，由於無法取得針筒內之物質作化驗，不能定論該樣本屬「偽冒」。

默沙東表示，已就此事件向衞生署及海關舉報，有需要會配合政府部門的調查。默沙東再次呼籲市民如有懷疑，請向衞生署或海關提供資料和尋求協助。