假疫苗襲港 　藥劑師協會籲循官方渠道購貨　打擊不明疫苗

水貨、假貨疫苗相繼襲港，近日先後被揭發兩宗有診所提供冒牌HPV疫苗個案。香港執業藥劑師協會表示十分關注事件，認為本港不應有害群之馬，引入假疫苗危害市民健康。該會建議診所應循官方渠道購買疫苗，政府也應加強巡查及打擊不明來歷疫苗在本港銷售。

香港執業藥劑師協會建議診所應循官方渠道購買疫苗，政府也應加強巡查及打擊不明來歷疫苗在本港銷售。（勞敏儀攝）

香港執業藥劑師協會主席謝綺雯表示，過去本港水貨、假貨疫苗少之又少，故對於近日事件感驚訝，認為診所有責任確保疫苗是正貨，不應出現害群之馬。她說，疫苗需直接注射，若假貨在惡劣環境生產，過程中受細菌感染，滲入雜質或有毒物質，或令病人出現敏感症狀，例如嘔吐、肚瀉、頭痛等，嚴重時可致命。

謝綺雯指出，一般藥劑師或醫生無法用肉眼辨別真假疫苗分別，建議藥物安全運輸鏈由官方代理，避免購入不明來歷貨源；市民保持警惕及留意疫苗包裝有否不清晰；當市面HPV疫苗長期缺貨，但網上仍有大量疫苗出售，政府應加強巡查。該會已去信特首林鄭月娥，要求確保假疫苗不再在港出現。

港九藥房總商會副理事長兼公關主任張德榮表示，即使水貨疫苗來自正式藥廠，但欠本地監管及註冊下有機會因運輸過程中溫度差異，令疫苗失效；亦擔心婦女以為自己有足夠保障，對預防措施掉以輕心，呼籲市民必須光顧有信譽商舖。

香港執業藥劑師協會已去信特首林鄭月娥，要求確保假疫苗不再在港出現。（勞敏儀攝）

上水衝突翌日收逾30宗相關查詢

上周六（13日）光復上水遊行過後再次爆發警民衝突，入夜後有示威者包圍上水藥房及投擲雜物。香港執業藥劑師協會發表聲明，指出註冊藥房印有紅色的十字及 Rx 標誌，提供基本藥物及醫療服務為病人維持健康生命，不能因為有任何衝突活動而被中斷。謝綺雯補充指，在上水衝突翌日至今，共收到逾30宗有關上水藥房服務查詢，當中查詢者操廣東話及普通話各佔一半。她表示，尊重市民表達訴求及遊行權利，但藥房服務不應受阻。

張德榮又指，明白近年自由行影響地鐵沿線居民生活環境及藥房經營方針，港人對內地旅客積怨多年，但認為在突發時刻藥房可提供傷口護理支援，不應衝擊藥房及呼籲示威者保持克制。