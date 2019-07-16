【書展2019】周三開鑼 　貿發局稱盡量包容示威　無計劃提早散場

第30屆香港書展明天早上(17日)‪至下周二‬(23日)於灣仔會展舉行，近日因修訂《逃犯條例》風波引發多區示威衝擊，有網民於早前表示將於場內進行反對「三中商」（即三聯、中華、商務印書館）書商行動。 貿易發展局副總裁周啟良表示，今年書展將會加強保安，若現場有示威者進行行動，如未有影響其他入場人士會盡量包容，否則會勸喻他們離開，強調現時未有計劃「提早散場」。

書展將於明早開鑼。（資料圖片/ 吳鍾坤攝）

周啓良又説：「今次的示威事件中，對年輕人嘅政治理念有所理解，只希望不要騷擾別人影響別人，希望年輕人能夠反思一下，衝突不要騷擾其他別人。」他又指，貿發局會嚴格執行保安措施，而書展30年來，經歷過2003年沙士等的多次風風雨雨，但每年的入場人數仍然有所增長，相信近日遊行示威不會對人流有很大影響，強調書展是一件「暑期盛事」，炎炎夏日的好去處。

今年書展主題為科幻及推理，有來自39個國家逾680間展商參展，數目破歷年紀錄。周表示，部份攤位的負責人及公司會派發多張廣告單張，但不少在場市民及攤位商都會丟棄在地，呼籲可將單張放入回收鐵籠。

此外，去年書展結束後，貿發局的協助下，一共捐出60多箱書籍，而今年的捐書行動再度加強，將有3個非牟利團體會接收書籍。