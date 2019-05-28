關愛基金擬發一筆過津貼予劏房戶　團體：街坊有現金在手較有彈性

政府擬利用關愛基金，向低收入的劏房戶提供一筆過津貼，以協助簡單維修單位、購買傢俬等，涉及近2.9億元，預料2.4萬個住戶受惠。 葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉今日（28日）出席港台節目《千禧年代》時指，是次項目主要以服務為主，而非派發現金予劏房戶，加上並非每個劏房戶都面對維修、蟲患等問題，令限制較大，他說：「街坊有現金在手會較有彈性！」 民建聯立法會議員、立法會跟進本地不適切住屋問題及相關房屋政策事宜小組委員會主席鄭泳舜則指，津貼上限只得一萬元，金額較低，擔心每戶可使用的服務種類有限。

不少港人居於不適切居所，根據2016年中期人口統計結果，全港估計有21萬人居於劏房。(資料圖片)

憂只提供服務 限制或較大

吳堃廉指出，是次項目可為一眾劏房戶提供額外支援，故預料將受街坊歡迎。不過，對於計劃的細節，他認為要再作詳細研究。他解釋，項目設資助金額上限，一人住戶為8500元，二人或以上的住戶則為1萬元，他說：「即係二人及六人家庭都係最多拎一萬蚊，但家庭人數係3倍差異。」

他又說，據他了解，項目主要以服務為主，而非派發現金予劏房戶，他們或要填寫「點心紙」反映單位問題，他直言：「街坊有現金係手會較有彈性！」他說，服務包括買傢俬、滅蟲滅虱等，惟並非每個劏房戶都面對相關問題，變相限制較大。

他指，根據現時劏房戶的報價，滅虱服務每次約需4,000至5,000元，但若情況惡劣，服務費用可能會更昂貴，擔心一人住戶的津貼上限或不足。

民建聯立法會議員鄭泳舜。（資料圖片）

倡申請無須資產審查

鄭泳舜又指，津貼上限只得一萬元，金額較低，擔心只能作最基本的維修服務，未能真正解決單位問題。他續指，為了減少申請的繁複度，建議刪去資源審查的程序，令申請更方便。

他續指，現時不少劏房戶生活環境惡劣，租金增幅卻不斷上升，長遠而言冀政府設立租金津貼。