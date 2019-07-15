【書展2019】聯合出版推出各類別新書　台物理教授續寫衛斯理系列

聯合出版集團今日(15日)召開傳媒招待會，介紹集團今年書展的推介書目。旗下擁有香港三聯書店，中華書局，商務印書館等書店的聯合出版集團向讀者推介了五大類型書目，包括科幻與推理文學，香港情懷，生活智慧，語言學習及全球視野。除此之外，聯合出版集團亦推出香港首個有聲閱讀app「知書」。

歷史愛好者鄭寶鴻介紹其新書《 香港歷史考察之旅---港島區》。（劉錦華攝）

倪匡科學顧問今獨自出書

切合今年大會主題「科幻與推理文學」，聯合出版集團亦在今年書展重點推介幾本有關書目。當中，來自台灣，專修理論物理的葉李華博士將推出兩本《衛斯理回憶錄》系列的著作，分別是《移心》及《乍現》。葉博士與衛斯理原著作者倪匡有多年情誼，亦是倪匡在撰寫衛斯理系列時的科學顧問，及後葉博士亦成為了衞斯理系列的超級粉絲。

倪匡封筆後，葉博士沿用倪匡風格書寫《衛斯理回億錄》， 延續衛斯理的故事，以及解開一些未曾在原著得到解答的疑問。倪匡甚至稱讚此系列是少數由讀者續寫故事而又能夠補充及延續得宜的著作，將會在寫作史上留下美名。 另外一些推薦書目如下：

《乘客與創造者--韓松中短篇科幻小說選》韓松著 《偵探書話》杜漸著 《漫遊太空立體書》 湯姆。亞當斯著

聯合出版集團亦有推介數本有關香港歷史及情懷的著作。陳美怡及 香港教育大學香港教育博物館合著的《校服歲月: 圖說香港校服史》紀錄了由清末民初到現今百多年的中學校服演變史，當中亦有許多精美插畫，令讀者能夠了解香港校服演變的前世今生。另外一些推薦書目如下：

《盧瑋鑾文編年選輯》許迪鏘著 《 香港歷史考察之旅---港島區》及《錢路漫漫---香港近代財經市場見聞錄》鄭寶鴻著 《你看港街招牌》李健明著

聯合出版集團亦推薦全球視野此類型的書目，令讀者可以透過閱讀擴闊視野。當中本地動畫家盧子英所著作的《動漫摘星錄》收藏了他與許多動漫畫街鉅星，如宮崎駿，藤子F不二雄等的書信來往以及珍藏手稿，喜愛動漫畫的讀者，可以透過此書，了解這些殿堂級大師不為人知的一面。另外一些珍藏書目如下：