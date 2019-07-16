【書展2019】認識兄弟妒忌　面對生活困難　三本書展新書推介

書展將至，以上三本新書內容涵蓋情緒認識、兄弟姊妹關係處理及性教育，包括《1+1 令彼此變得更好》、《嫉妒的企鵝小灰》「玩得起」情緒繪本教材套及《性別常識互動遊戲書》，內容都是小孩日常生活中常遇上的情況，非常實用。

《1+1 令彼此變得更好》

相信大家一定看過英國兒童讀物Mr. Men Little Miss系列的童書，今年奇先生妙小姐與本地漫畫品牌 Dustykid合作，攜手推出七本治癒心靈的叢書系列《1+1 令彼此變得更好》，新系列由作者陳塵負責文字與圖畫， 利用簡單的線條把Mr MenLittle Miss角色重新演繹，再配以窩心的文字，繪成適合大人細路的讀物。 新系列精選出七個代表著不同性格的Mr Men Little Miss角色，例如Mr.Bump、Little Miss Hug、Little Miss Sunshine等等，並講述每個角色與「小塵」相遇的故事，以各自的性格表達出不同狀態的情緒，就像每個人生活上都會遇到的內心感受，例如做每件事都會出錯的Mr. Wrong，讓讀者思考在凡事追求「對」的時空中，每項「錯」是否也能豐富了我們的生命。 攤位：Hall 1B—A16(亮光文化)

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《嫉妒的企鵝小灰》「玩得起」情緒繪本教材套

由東華三院何玉清教育心理服務中心出版《嫉妒的企鵝小灰》「玩得起」情緒繪本教材套，創意靈感來自很多家長和孩子每天都面對的問題——手足相爭。作者指出「嫉妒」是個非常複雜的情緒狀態，常常夾雜著生氣、傷心、焦慮、怨恨、羞愧等等，而這情緒背後背後其實透露著另一個重要的訊息——因為我們重視對方，擔心這份關係面臨威脅，才會「嫉妒」。故事中的企鵝小灰因「光」（弟弟）出生，令他感到與爸媽的關係受威脅，所以決定把「光」帶離家。在出走的旅程途上，小灰卻與「光」漸漸建立起感情，慢慢認識對方，了解自己，亦體會這份手足之情的可貴。 情緒繪本教材套除了精美的繪本，亦附送52張遊藝卡，共設15種不同玩法，讓家長與孩子享受歡樂時光之餘還可以進階運用與孩子傾心事，一點一滴建立正向家庭關係。 《嫉妒的企鵝小灰》「玩得起」情緒繪本教材套 文：飛飛姑娘

圖：阿徐

出版社：東華三院何玉清教育心理服務中心

價錢：$120

攤位：HALL3兒童天地(3E-B04,B12,B16,B22 ) HALL1 (1C-D25,D27,D29 )（小樹苗出版社）

《性別常識互動遊戲書》