【港鐵縱火死因】醫生指縱火疑犯患妄想症　曾懷疑政府想害其家人

港鐵前年發生1死18傷的車廂縱火案，死因庭今（16日）續就縱火疑犯的死因展開研訊。精神科醫生透露疑犯2007年被確診患妄想症，認為政府及前同事想加害他和家人；他同年亦涉及暴力事件，但此後沒再發生。另一醫生指疑犯有定期受精神科藥物注射，覆診時合作有禮。

精神科醫生鍾沛然指，死者張錦輝曾懷疑有人想害其兒子。（林樂兒攝）

死者張錦輝（終年60歲，下稱：張）於2017年2月10日在港鐵荃灣線金鐘至尖沙咀站行駛間被燒傷，先被送往伊利沙伯醫院急症室，隨後轉至威爾斯親王醫院，留醫至5月14日不治。

張不覺自己有病

事發後，威爾斯親王醫院精神科亦有替他診症。黃文豐醫生透露，張曾於2007年掐兒子頸部，亦於同年被確診有妄想症，認為政府及前同事針對自己和家人。黃醫生又形容其病識感差，即張不覺得自己有病及需要治療。

張曾妄想有人要害其子

精神科醫生鍾沛然則供稱，張曾欠下10萬賭債，他2012年贏錢後花費同時增多，其妻擔心下帶他求診，再次入院。鍾醫生自他出院後成為張的主診醫生，他當時診斷張沒有暴力或自殺徵狀，但為防復發，仍調高藥物劑量。他又謂，張於2007年曾妄想有人要害其兒子，但此後沒再出現幻覺。

女社工黃佩菁指被告曾提及妻子要離婚。（林樂兒攝）

案發當日沒作定期注射

鍾醫生稱，張每隔3至4個月覆診一次，最後一次為2016年11月，當時精神狀況良好。惟案發當日，張沒有如期接受每月一次的精神科藥物注射，診所職員3次致電均不獲回應。他補充，張多年沒再涉及暴力行為等特別狀況，故屬於普通個案，而注射劑的效用超過一個月。

醫院無法律效力要病人治療

鍾醫生表示會與病人商討覆診日期，他並無法律效力叫病人回院接受治療。被問及張的病識感是否較差，鍾醫生指張清楚自己病情，病識感「非常好」，並讚他有禮合作。裁判官續懷疑張會否在醫生面前假裝平靜，鍾回應情況可能調轉，即病人或是被壓力弄垮。

病人受刺激 打針也失控

他同意若知道其家人的說法，會有助了解病情，但同時指社康護士及社工也未見異樣。至於相關人士再撥多點資源會否更好，鍾回應仍需視乎病人意願，因有些人會抗拒社工跟進。他道，如被特別事件刺激，即使定期打針服藥的病人也可能會失控。他稱，張獲兩個機構提供戒賭療程，已算比一般人享有更多資源，且其針劑是新一代的藥物，成效不俗。

社工未覺張精神有太大起伏

於2013接手跟進張的社工黃佩菁指，張欲修補家庭關係，自知嗜賭欠債破壞關係，但改善的動力不太大。他受戒毒療程一度改善，後故態復萌。她形容張4年間精神狀態未有很大起伏，對答正常、思路清晰。兩人於案發前一個月見面，張再次說起妻子提出離婚。被問及會否接受，張稱「我都唔可以唔接受」，又指沒有傷害自己或他人的意圖。

研訊明續。

案件編號：CCDI-974/2017